Вторник, 3 Апреля 2018 15:02

АрмИнфо.Постоянная Комиссия по государственно-правовым вопросам и правам человека парламента Армении отправила на доработку законопроект Правительства о сокращении новогодних праздников в стране.

В частности, Комиссию не убедили доводы представителя Правительства Армении, заместителя министра труда и социальных вопросов Тадевоса

Аветисяна, и представленное им обоснование к законопроекту о сокращении новогодних праздников.

Аветисян, представляя обоснования к нашумевшему законопроекту в профильной комиссии парламента, заверил, что необходимость принятия данного законопроекта, вызвана желанием оставить в календаре только национальные праздники, например Новый год, который назвал традиционно армянским и исходящим из традиций армянского народа. Вместе с тем, замминистра отметил, что национальными называются те праздники, которые появились еще в глубокой древности. Аветисян также выразил уверенность, что растягивание новогодних праздников с точки зрения социально- экономического подхода не разумно, а принятие данного законопроекта направлено на обеспечение нормального функционирования социально-экономических и финансовых систем государства.

Вице-спикера парламента от правящей Республиканской партии Армении Арпине Ованнисян, а также депутат от блока "Царукян" Геворк Петросяна подвергли резкой критике выступление Аветисяна и представленное им обоснование, охарактеризовав его как школьное сочинение. По итогам обсуждений, профильная комиссия предложила перенести обсуждение данного законопроекта и обсудить его после внесения соответствующих изменений и подготовки нового обоснования.

Напомним, что в конце прошлого года Правительство Армении инициировало законодательные изменения, по итогам которых 3, 4 и 5 января будут признаны в качестве рабочих дней. Соответствующие поправки к закону РА "О праздниках и памятных датах" были одобрены на заседании правительства 14 декабря. Как заявил глава аппарата правительства Ваге Степанян, если законопроект будет принят парламентом и поправки вступят в силу 1 июня 2018г., уже с 2019 года новогодние праздничные дни в Армении завершатся 2 января.

В обосновании законопроекта отмечается, что подобного количества оплачиваемых нерабочих дней, как в Армении, в частности, 28 календарных дней ежегодного отпуска плюс 15 нерабочих дней праздников и памятных дней, нет даже в развитых странах. Действующее законодательство, как говорится в документе, является нецелесообразным с социально-экономической точки зрения.