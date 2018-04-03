Вторник, 3 Апреля 2018 15:01

АрмИнфо.Президент Армении Серж Саргсян подписал указ о назначении Асмик Толмаджян послом РА во Франции (резиденция- Париж). Об этом АрмИнфо сообщили в пресс-службе главы армянского государства.

Другим указом Саргсян назначил Армена Смбатяна послом РА в Израиле (резиденция -Ереван).

Армен Смбатян родился 17 ноября 1954 в Ереване. В1981 году окончил факультет композиции Ереванской государственной консерватории, 1982-1985гг. - аспирант Ереванской государственной консерватории. В 1982-1987 гг. - генеральный директор музыкальных программ гостелерадио Армении, 1995-2002 - ректор Ереванской государственной консерватории, 1996 -1998гг. министр культуры, спорта и по делам молодёжи Армении. С 1997-го года председатель Армянского общества дружбы и сотрудничества с зарубежными странами. В 2001 году указом президента Армении награждён медалью Мовсеса Хоренаци. В 2002-2010 гг. - чрезвычайный и полномочный посол Армении в России. 2010-2013 гг. - исполнительный директор Межгосударственного фонда гуманитарного сотрудничества государств- участников СНГ.

Асмик Толмаджян родилась 10 марта 1974 года в Ереване. В 1996 году окончила отдел международных отношений исторического факультета ЕГУ, в 1997 году - Университет Пантеон-Ассас, Париж. С 2000 года работала атташе посольства Армении во Франции, далее вторым секретарем, с 2008-го по 2014 год - помощником главы МИД РА, с 2014-го года занимала пост посланника посольства Республики Армения в Швейцарии.