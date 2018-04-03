Вторник, 3 Апреля 2018 15:00

АрмИнфо.Сегодня 3 апреля один из пострадавших в результате взрыва кислородного баллона в кафе быстрого питания БургерКинг был выписан из больницы.

Как сообщает Минздрав Армении, у всех пострадавших есть царапины на мягких тканях нижних конечностей. В ходе взрыва одна из пострадавших, 8-ми летняя Рубина Маркосян, получила рваные раны в области бедренной кости. Пострадавшая была сразу же прооперирована. Ее состояние оценивается как тяжелое. Состояние остальных 6-ти пострадавших удовлетворительное.

Отметим, что 2 апреля в районе 20:44 часов по местному времени по адресу Северный проспект 5, в Центре Еревана в кафе быстрого питания Бургер Кинг произошел взрыв. По предварительным данным, взорвался баллон с кислородным газом. В результате инцидента пострадало восемь человек. Начальник управления информации и по связям с общественностью, полковник Ашот Агаронян заявил журналистам, что на месте взрыва работает специальная следственная группа, для выяснения всех обстоятельств инцидента. Агаронян подчеркнул, что окончательная информация об инциденте будет предоставлена после того, как будут известны результаты экспертизы.