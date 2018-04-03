Вторник, 3 Апреля 2018 14:59

АрмИнфо. Министр внутренней безопасности Израиля Гилад Эрдан заявил, что примирение Иерусалима с Анкарой стало ошибкой.

Как передает израильский Девятый канал, об этом министр Эрдан заявил, комментируя нападки президента Турции Эрдогана на премьера Израиля Биньямина Нетаньяху. При этом Эрдан выразил убеждение в том, что Иерусалим должен предпринять попытки оказания международного давления на Анкару, в том числе и признанием Геноцида армян.

Отвечая на вопрос о том, почему он в свое время голосовал за примирение с Анкарой, министр подчеркнул, что этого требовала тогдашняя ситуация, в частности, связанная с давлением Турции на ХАМАС по вопросу возвращения тел Адара Гольдина и Орона Шауля.

Министр также обвинил Анкару в антисемитизме, пособничестве международному терроризму и оккупации Северного Кипра.

Напомним, что Израиль заплатил 20 миллионов долларов в рамках соглашения по примирению с Турцией.

Комментарий Эрдана стал ответом на сделанное накануне заявление Эрдогана, в котором турецкий лидер назвал Израиль "террористическим государством и оккупантом", а Нетаньяху - "террористом"

Напомним, что Израильский Кнессет 14 февраля текущего года в очередной раз отклонил законопроект о признании Геноцида армян. "Кнессет предварительным голосованием отклонил законопроект о признании Израилем Геноцида армян, поддержанный председателем партии "Еш Атид" Яиром Лапидом", - говорится в сообщении. По данным издания, Лапид заявил, что нет причин, из-за которых парламент, представляющий переживший холокост народ, не должен признавать Геноцид армян и установить для него день памяти.

Заместитель министра иностранных дел Израиля Ципи Хотовели заявила, что в Ереван была направлена парламентская делегация на 100-летие геноцида в 2015 году, но страна не будет занимать официальную позицию по этому вопросу из-за его сложности и дипломатических последствий, а также ярко выраженного политического характера. Издание напомнило, что ранее спикер Кнессета Юлий Эдельштейн призвал правительство в 2015 году изменить свою позицию, а в 2016 году комитет по образованию Кнессета признал геноцид.

А в ноябре 2017 года глава МИД Армении Эдвард Налбандян заявил в интервью израильскому общественному телевидению, что Ереван ожидает признания Израилем факта геноцида армян начала XX века. По его словам, этот вопрос был и остается в повестке двустороннего диалога. Министр добавил, что все больше людей, выражающих общественное мнение Израиля, в том числе в парламенте, выступают за такое признание.