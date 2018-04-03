Вторник, 3 Апреля 2018 14:58

АрмИнфо. Россия намерена предоставить Армении третий, на этот раз беспроцентный, военный кредит. Об этом пишет газета "Жаманак" со ссылкой на свои источники.

Согласно изданию, Москва, тем самым, решила "наказать" Баку за "неблагодарность", Дело в том, что на днях в различных СМИ появилась информация о том, что Азербайджан жалуется на качество российского оружия, поэтому намерена впредь отдавать предпочтение оружейным сделкам с Турцией, Пакистаном, Израилем и даже Белоруссией.

Согласно источникам газеты, за счет нового кредита Армения закупит ОТРК "Искандер", которые будут дислоцированы на армяно-азербайджанской границе.

Отметим, что ранее Армения брала у России два военных кредита в $200 млн и $100 млн.