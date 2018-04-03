Вторник, 3 Апреля 2018 14:57

АрмИнфо.Лидер партии "Гражданский договор", депутат Никол Пашинян и его сторонники, с 31 марта инициировавшие шествие по территории Армении, в знак протеста против возможного премьерства Сержа Саргсяна, прошагали уже 12,5 километров. Об этом на своей странице Facebook написал Никол Пашинян.

Вечером 2 апреля представители инициативы обсудили ситуацию, сложившуюся после апрельской войны 2016 года. Участники обсуждений констатировали, что Серж Саргсян является одним из главных виновников апрельской войны. В свою очередь Пашинян отметил, что за 2 месяца до начала апрельской войны на линии соприкосновения наблюдалось скопление азербайджанских войск. "Было вполне ожидаемо, что Азербайджан нанесет удар и совершенно непонятно, как армянская сторона оказалась неготовой к такому повороту событий",- отметил Пашинян.

Отметим, что народ в областях очень тепло принимает Пашиняна и его команду, для них накрываются столы, многие присоединятся к шествию. Сам Пашинян выразил надежду на то, что две другие партии, представляющие блок "Елк" - "Просвещенная Армения" и "Республика" также присоединятся к шествию.

Комментируя данную акцию, вице-спикер парламента, пресс-секретарь Республиканской партии Эдуард Шармазанов, заявил, что все эти инициативы ровным счетом не могут повлиять на планы РПА во время выборов премьер-министра страны. "Народ во время парламентских выборов, проголосовав за нас, дал нам полномочие выдвигать премьера, и мы воспользуемся нашим законным правом",- заявил он. Касаясь того, что народ тепло принимает Пашиняна, Шармазанов заявил, что в этом нет ничего удивительного, ведь у лидера ГД также есть свои сторонники, возглавляемая им политическая сила на выборах набрала 120 тысяч голосов.

Отметим, что шествие завершится 13 апреля в Ереване, где в 18:30 на площади "Свободы" состоится итоговый митинг, которому последуют другие акции протеста, вплоть до окружения здания Национального Собрания, где 19 апреля запланированы выборы премьер-министра. Шествие Пашиняна и его команды началось с Гюмри. В маршрут входят такие города как Ванадзор, Спитак, Дилижан, Севан, Раздан, Абовян, Ереван.

Напомним, что 7 апреля истекают президентские полномочия Сержа Саргсяна, но как дал понять в своем интервью глава государства, он, скорее всего, 17 апреля будет баллотироваться на пост премьер-министра, несмотря на ранее данное обещание не претендовать на эту должность в 2018 году.