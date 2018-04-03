Вторник, 3 Апреля 2018 13:42

АрмИнфо. Гражданская инициатива "Откажись от Сержа", развернувшая борьбу против возможного премьерства Сержа Саргсяна, намерена впредь диверсифицировать методы своей борьбы различными креативными акциями.

Так, в ближайшие дни члены инициативной группы намерены обклеить объективы спидометров и камер видеонаблюдения за уличным движением фотографиями Сержа Саргсяна.

Члены инициативной группы пришли также к консенсусу с представителями партии "Гражданский договор" относительно совместного участия в различных акциях протеста.

Отметим, что ГД, в свою очередь, с 31 марта инициировал шествие по всей территории Армении также в знак протеста против возможного премьерства Сержа Саргсяна.

Оппозиция так и не смогла придти к консенсусу относительно консолидации и совместной борьбы против власти Сержа Саргсяна. В настоящее время оппозиционные силы действуют одновременно тремя фронтами. Фронт "Во имя государства Армения", в свою очередь, проводит митинга на площади "Свободы". Лидер ГД Никол Пашинян заявил, что консолидации этих сил мешает разница в подходах борьбы с властями. "Мы выступаем за ненасильственную борьбу, Фронт "Во имя государства Армения" придерживается несколько иных подходов". В свою очередь, представители Фронта заявили, что утверждения Пашиняна беспочвенны.