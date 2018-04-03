Вторник, 3 Апреля 2018 13:24

АрмИнфо. Beeline включает городской телефон в пакеты услуг Quatro Best и Quatro Max, оставляя прежнею абонентскую плату неизменной. Как сообщает пресс-служба компании, теперь самое популярное и единственное на рынке пакетное предложение 4 в 1 от Beeline стало максимально полным и включает все услуги связи: мобильную связь и интернет, фиксированный телефон, телевидение и домашний высокоскоростной интернет.

Согласно источнику, отличительной особенностью пакета услуг Quatro является единый счет и фактор экономии. В конце расчетного месяца клиент оплачивает один счет за все услуги, который приходит на баланс его мобильного телефона. Эта возможность делает пакетное предложение Quatro максимально понятным, простым и удобным.

<Теперь наше предложение Quatro позволяет получить все услуги связи в одном пакете, и такие пакетные предложения традиционно являются самыми удобными и выгодными. В пользу этого утверждения говорит и то, что теперь фиксированая связь включена в пакет, а абоненты городской связи Beeline могут бесплатно и без ограничений звонить на мобильные номера Beeline в Россию. Мы продолжаем доказывать, что пользоваться услугами связи Beeline это просто, удобно и очень выгодно>, - отметил Генеральный директор Beeline в Армении Андрей Пятахин.

Отметим, что абоненты Quatro могут до 15 января 2019 года совершать неограниченные бесплатные звонки на мобильную сеть Beeline Россия с фиксированного номера Quatro.

Более подробную информацию можно найти на сайте www.beeline.am, связавшись с операторами через официальную страницу на Facebook или позвонив по бесплатному номеру 0611.

Напомним, что ЗАО <ВЕОН Армения> (торговая марка Beeline) входит в группу компаний Veon, которая является одним из крупнейших мировых интегрированных операторов связи. В группу входят компании связи, предоставляющие услуги голосовой связи и передачи данных на основе широкого спектра технологий беспроводной и фиксированной связи, а также широкополосного доступа в Интернет более чем 200 миллионам абонентов в России, Италии, Украине, Казахстане, Узбекистане, Таджикистане, Армении, Грузии, Кыргызстане, Лаосе, Алжире, Бангладеше и Пакистане. Компании группы предоставляют услуги под брендами "Билайн", "Киевстар", "Wind", "Mobilink", "Banglalink" и "Djezzy".