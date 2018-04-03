Вторник, 3 Апреля 2018 13:05

АрмИнфо. С 3 по 4 апреля вследствие холодного атмосферного фронта, пришедшего с Черного моря, по всей территории Армении ожидаются осадки.

Как сообщает пресс-служба МЧС, утром 3-го и ночью 4-го апреля в областях Ширак, Гегаркуник, Арагацотн, Котайк, Вайоц дзор и Лори ожидаются осадки в виде снега. В отдельных регионах ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду, метель и низкая горизонтальная видимость. С 3 по 5 апреля температура воздуха опустится на 6-8 градусов, затем поднимется на 4-5 градусов.

С 4 по 5 апреля в областях Арарат, Армавир, Тавуш, Арагацотн и Вайоц Дзор температура воздуха у поверхности земли составит -2, -3 градуса.