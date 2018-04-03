Вторник, 3 Апреля 2018 11:34

АрмИнфо. Начальник Генштаба ВС Армении генерал-полковник Мовсес Акопян подтвердил законность размещения подразделений военной полиции на территории российской военной базы, дислоцирующейся в Гюмри.

"Все действия были законными. Не вам решать. Нам решать, и мы решим. Это не должно вас интересовать, это стратегический шаг:Общественность будет проинформирована", - заявил Акопян журналистам, на просьбу прокомментировать решение ЮВО о размещении на российской военной базе подразделения военной полиции.

Как ранее сообщала пресс-служба ЮВО, для поддержания воинской дисциплины, безопасности дорожного движения и охраны объектов в Гюмрийском гарнизоне российской военной базы в Армении формируются подразделения военной полиции."Личный состав получит специальную экипировку и будет оснащен штатным вооружением, военной техникой и специальными средствами. Подбор личного состава проводится военными психологами из офицеров, сержантов и солдат, проходящих службу по контракту. К началу летнего периода обучения планируется формирование еще одного подразделения военной полиции в Ереванском гарнизоне", - сообщили в пресс-службе ЮВО.