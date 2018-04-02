|Посольство РФ: Общими усилиями за последние 26 лет связи между Россией и Арменией выведены на новый качественный уровень союзнического взаимодействия
|Госуниверситет Арцаха подписал меморандум о сотрудничестве с Венгерским Католическим университетом им.Питера Пазманя
|На церемонию инаугурации 4-ого президента Армении будут приглашены лишь главы или главные редактора "ведущих СМИ"
|Доларовый выпуск АРАРАТБАНКа прошел листинг на фондовой бирже Nasdaq OMX Armenia
|Профильная Комиссия парламента отправила на доработку законопроект Правительства Армении о сокращении новогодних праздников
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|Состояние 8-летней девочки, пострадавшей в результате взрыва в БургерКинг тяжелое
|Глава МВБ Израиля: Иерусалим должен оказать международное давление на Анкару, в том числе и признанием Геноцида армян
|ГАЗЕТА: Россия предоставит Армении третий, на этот раз, беспроцентный военный кредит
|Пашинян и его сторонники в знак протеста прошагали 12,5 км
|Инициатива "Откажись от Сержа" намерена обклеить спидометры и камеры видеонаблюдения за уличным движением фотографиями Сержа Саргсяна
|Городской телефон Beeline теперь включен в пакеты услуг Quatro
|Начальник Генштаба Армении: Возникшие в ходе "четырехдневной" войны проблемы, получили свое решение
|С 3 по 4 апреля в отдельных областях Армении ожидается снег
|Начальник Генштаба ВС Армении подтвердил законность размещения подразделений военной полиции на территории 102-ой РВБ в Гюмри
|МЧС Армении представило список пострадавших в результате взрыва в БургерКинг: 5 из них несовершеннолетние
|В результате взрыва в кафе БургерКинг в Ереване пострадали трое граждан России, трое граждан Армении и два гражданина Ирана
|Взрыв в кафе БургерКинг: девять человек пострадали
|Полковник Полиции РА Ашот Агаронян награжден Медалью признательности
|"Электрические сети Армении" предупреждает об отключениях 3 апреля
|В Ереване состоялся концерт классической музыки "Звуковой сувенир"
|К акции-шествию Пашиняна присоединяются однопартийцы и простые граждане: Он на пути в Ванадзор
|Никол Пашинян начал 14-ти дневное шествие от Гюмри до Еревана против Сержа Саргсяна и РПА
|Свитальский: Для ЕС важен вклад Армении в дело развития европейской культуры
|МИД Эстонии ждет разъяснений от властей Азербайджана в связи с депортацией из Баку советника председателя горсобрания Таллинна Карине Оганесян
|Подготовку к предстоящему саммиту Франкофонии в Ереване обсудили Серж Саргсян и Жан-Батист Лемуан
|Минюст Армении заблокировало обработку персональных данных со стороны "ВизаМетрик"
|Американские конгрессмены выразили поддержку HALO Trust
|Делегация, возглавляемая министром обороны Греции, посетила военный пантеон "Ераблур" и почтила память героев карабахской войны
|В Министерстве охраны природы обсудили программу эксплуатации “Амулсара”
|Верхний Лас закрыт для проезда грузового транспорта: На КПП скопились 73 фуры
|Налбандян и Лемуан выразили удовлетворение уровнем армяно-французских отношений
|Жан-Батист Лемуан присутствовал на церемонии переименования французской школы в Ереване
|"Известия": Стоимость переданного Армении Россией в 90-ых годах военного имущества могла составить $1 млрд
|С городских телефонов Beeline можно бесплатно звонить в Россию
|В Армении расчёты российских ПВО отрабатывают навыки уничтожения авиации условного противника
|Премьер Армении поблагодарил посла России за плодотворную работу и сотрудничество
|ACBA-Credit Agricole Bank профинансировал создание первой инфраструктуры для производства "зеленой" энергии
|В Милли Меджлисе Азербайджана требуют отставки Эльмара Мамедъярова
|С завтрашнего дня "Гражданский договор" начинает круглосуточные акции против возможного премьерства Сержа Саргсяна
|Армения и Греция выступают за расширение и углубление сотрудничества
|ТОО "АлмаДК" представило свою продукцию на выставке вооружений "ArmHiTec-2018" в Ереване
|Армения представила на "ArmHiTec-2018" тепловизионный прицел для ПЗРК "Игла" и ударный беспилотник HREESH
|Комиссия ПА ОДКБ приняла Постановление о потенциальной угрозе коллективной безопасности в зоне Арцахского конфликта
|В рамках саммита Франкофонии в Армению прибудет премьер Канады
|В начале апреля делегация в составе президента Армении, Католикоса Всех армян и Католикоса Великого Дома Киликийского отбудет в Ватикан
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|Министерство юстиции Армении изучает деятельность турецко-российского ЗАО "Визаметрик"
|Президент Армении и министр обороны Греции обсудили перспективы сотрудничества
|Beeline компенсирует своим абонентам потерянные в результате мошенничества средства
|Глава Следственного комитета встретился с послом России в Армении
|Корюн Нагапетян и Петр Свитальский обсудили вопросы ратификации Соглашения о всеобъемлющем и расширенном партнерстве Армения-ЕС
|Виген Саркисян: Армения поддерживает Грецию по вопросу освобождения двух греческих военнослужащих, задержанных в Турции
|Министр обороны Греции: Действия Эрдогана отдаляют Турцию от европейских ценностей
|Глава государственного комитета по водному хозяйству Армении и посол Франции обсудили перспективы армяно-французского сотрудничества
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АрмИнфо. МЧС Армении опубликовало список пострадавших, в результате взрыва в кафе быстрого питания БургерКинг в центре Еревана.
Как ранее сообщало АрмИнфо, в результате инцидента пострадали трое граждан России, трое граждан Армении и два - Ирана.
Как сообщает пресс-служба МЧС, по предварительным данным среди пострадавших : Рудольф Маркосян (6 лет), Рубина Маркосян (8 лет), Заруи Меликян (19 лет), Эрик Ашугян (24 года, гражданин ИРИ), Алена Агапова (15 лет, Россия), Лиза Абраамова (15 лет, РФ), Ярослав Любенко (15 лет, РФ), Зейна Хесейни (24 года, ИРИ).
Меж тем в Минздраве Армении сообщили, что всем пострадавшим оказана необходимая медпомощь. В результате взрыва в кафе, в Медцентр Григора Лусаворича было госпитализировано 8 человек. Состояние одной из пострадавших, 8-летней девочки, врачи оценивают как тяжелое -ее оперируют, у остальных - стабильное.
В свою очередь Начальник управления информации и по связям с общественностью, полковник Ашог Агаронян заявил журналистам, что на месте взрыва работает специальная следственная группа, для выяснения всех обстоятельств инцидента. По его словам, по предварительным данным взорвался кислородный баллон. Агаронян также подчеркнул, что окончательная информация об инциденте будет предоставлена после того, как будут известны результаты экспертизы.
Как ранее сообщало МЧС Армении, взрыв произошел 2 апреля в районе 20:44 часов по местному времени по адресу Северный проспект 5, в Центре Еревана. По предварительным данным, взорвался баллон с кислородным газом. В результате инцидента пострадало восемь человек.
|Посольство РФ: Общими усилиями за последние 26 лет связи между Россией и Арменией выведены на новый качественный уровень союзнического взаимодействия
|Госуниверситет Арцаха подписал меморандум о сотрудничестве с Венгерским Католическим университетом им.Питера Пазманя
|На церемонию инаугурации 4-ого президента Армении будут приглашены лишь главы или главные редактора "ведущих СМИ"
|Доларовый выпуск АРАРАТБАНКа прошел листинг на фондовой бирже Nasdaq OMX Armenia
|Профильная Комиссия парламента отправила на доработку законопроект Правительства Армении о сокращении новогодних праздников
|Президент Армении назначил послов во Франции и Израиле
|Состояние 8-летней девочки, пострадавшей в результате взрыва в БургерКинг тяжелое
|Глава МВБ Израиля: Иерусалим должен оказать международное давление на Анкару, в том числе и признанием Геноцида армян
|ГАЗЕТА: Россия предоставит Армении третий, на этот раз, беспроцентный военный кредит
|Пашинян и его сторонники в знак протеста прошагали 12,5 км
|Инициатива "Откажись от Сержа" намерена обклеить спидометры и камеры видеонаблюдения за уличным движением фотографиями Сержа Саргсяна
|Городской телефон Beeline теперь включен в пакеты услуг Quatro
|Начальник Генштаба Армении: Возникшие в ходе "четырехдневной" войны проблемы, получили свое решение
|С 3 по 4 апреля в отдельных областях Армении ожидается снег
|Начальник Генштаба ВС Армении подтвердил законность размещения подразделений военной полиции на территории 102-ой РВБ в Гюмри
|МЧС Армении представило список пострадавших в результате взрыва в БургерКинг: 5 из них несовершеннолетние
|В результате взрыва в кафе БургерКинг в Ереване пострадали трое граждан России, трое граждан Армении и два гражданина Ирана
|Взрыв в кафе БургерКинг: девять человек пострадали
|Полковник Полиции РА Ашот Агаронян награжден Медалью признательности
|"Электрические сети Армении" предупреждает об отключениях 3 апреля
|В Ереване состоялся концерт классической музыки "Звуковой сувенир"
|К акции-шествию Пашиняна присоединяются однопартийцы и простые граждане: Он на пути в Ванадзор
|Никол Пашинян начал 14-ти дневное шествие от Гюмри до Еревана против Сержа Саргсяна и РПА
|Свитальский: Для ЕС важен вклад Армении в дело развития европейской культуры
|МИД Эстонии ждет разъяснений от властей Азербайджана в связи с депортацией из Баку советника председателя горсобрания Таллинна Карине Оганесян
|Подготовку к предстоящему саммиту Франкофонии в Ереване обсудили Серж Саргсян и Жан-Батист Лемуан
|Минюст Армении заблокировало обработку персональных данных со стороны "ВизаМетрик"
|Американские конгрессмены выразили поддержку HALO Trust
|Делегация, возглавляемая министром обороны Греции, посетила военный пантеон "Ераблур" и почтила память героев карабахской войны
|В Министерстве охраны природы обсудили программу эксплуатации “Амулсара”
|Верхний Лас закрыт для проезда грузового транспорта: На КПП скопились 73 фуры
|Налбандян и Лемуан выразили удовлетворение уровнем армяно-французских отношений
|Жан-Батист Лемуан присутствовал на церемонии переименования французской школы в Ереване
|"Известия": Стоимость переданного Армении Россией в 90-ых годах военного имущества могла составить $1 млрд
|С городских телефонов Beeline можно бесплатно звонить в Россию
|В Армении расчёты российских ПВО отрабатывают навыки уничтожения авиации условного противника
|Премьер Армении поблагодарил посла России за плодотворную работу и сотрудничество
|ACBA-Credit Agricole Bank профинансировал создание первой инфраструктуры для производства "зеленой" энергии
|В Милли Меджлисе Азербайджана требуют отставки Эльмара Мамедъярова
|С завтрашнего дня "Гражданский договор" начинает круглосуточные акции против возможного премьерства Сержа Саргсяна
|Армения и Греция выступают за расширение и углубление сотрудничества
|ТОО "АлмаДК" представило свою продукцию на выставке вооружений "ArmHiTec-2018" в Ереване
|Армения представила на "ArmHiTec-2018" тепловизионный прицел для ПЗРК "Игла" и ударный беспилотник HREESH
|Комиссия ПА ОДКБ приняла Постановление о потенциальной угрозе коллективной безопасности в зоне Арцахского конфликта
|В рамках саммита Франкофонии в Армению прибудет премьер Канады
|В начале апреля делегация в составе президента Армении, Католикоса Всех армян и Католикоса Великого Дома Киликийского отбудет в Ватикан
|В Армении с двухдневным визитом находится Жан-Батист Лемуан
|Министерство юстиции Армении изучает деятельность турецко-российского ЗАО "Визаметрик"
|Президент Армении и министр обороны Греции обсудили перспективы сотрудничества
|Beeline компенсирует своим абонентам потерянные в результате мошенничества средства
|Глава Следственного комитета встретился с послом России в Армении
|Корюн Нагапетян и Петр Свитальский обсудили вопросы ратификации Соглашения о всеобъемлющем и расширенном партнерстве Армения-ЕС
|Виген Саркисян: Армения поддерживает Грецию по вопросу освобождения двух греческих военнослужащих, задержанных в Турции
|Министр обороны Греции: Действия Эрдогана отдаляют Турцию от европейских ценностей
|Глава государственного комитета по водному хозяйству Армении и посол Франции обсудили перспективы армяно-французского сотрудничества
|Министр обороны: Армения и Греция из года в год расширяют сотрудничество в оборонной сфере
|Начальник Уголовно-исправительного управления Минюста Армении представил президенту программу преобразований в системе
|Камменос: Греция выступает за скорейшее урегулирование карабахского конфликта мирным путем
|МФПГ <Оборонительные системы> представила на ArmHiTec-2018 комплекс радиоэлектронной борьбы с малоразмерными беспилотниками <Репелент>
|Индийская компания Larsen&Toubro представила свою продукцию на ArmHiTec-2018
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