Понедельник, 2 Апреля 2018 23:50

АрмИнфо. МЧС Армении опубликовало список пострадавших, в результате взрыва в кафе быстрого питания БургерКинг в центре Еревана.

Как ранее сообщало АрмИнфо, в результате инцидента пострадали трое граждан России, трое граждан Армении и два - Ирана.

Как сообщает пресс-служба МЧС, по предварительным данным среди пострадавших : Рудольф Маркосян (6 лет), Рубина Маркосян (8 лет), Заруи Меликян (19 лет), Эрик Ашугян (24 года, гражданин ИРИ), Алена Агапова (15 лет, Россия), Лиза Абраамова (15 лет, РФ), Ярослав Любенко (15 лет, РФ), Зейна Хесейни (24 года, ИРИ).

Меж тем в Минздраве Армении сообщили, что всем пострадавшим оказана необходимая медпомощь. В результате взрыва в кафе, в Медцентр Григора Лусаворича было госпитализировано 8 человек. Состояние одной из пострадавших, 8-летней девочки, врачи оценивают как тяжелое -ее оперируют, у остальных - стабильное.

В свою очередь Начальник управления информации и по связям с общественностью, полковник Ашог Агаронян заявил журналистам, что на месте взрыва работает специальная следственная группа, для выяснения всех обстоятельств инцидента. По его словам, по предварительным данным взорвался кислородный баллон. Агаронян также подчеркнул, что окончательная информация об инциденте будет предоставлена после того, как будут известны результаты экспертизы.

Как ранее сообщало МЧС Армении, взрыв произошел 2 апреля в районе 20:44 часов по местному времени по адресу Северный проспект 5, в Центре Еревана. По предварительным данным, взорвался баллон с кислородным газом. В результате инцидента пострадало восемь человек.