Суббота, 31 Марта 2018 14:53

АрмИнфо. ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением планово-восстановительных работ и во избежание в дальнейшем аварий 3 апреля текущего года будут обесточены:

в городе Ереван:

10:00-16:00 собственные дома 4-40А на 5-ой улице Зейтуна, 4-ый переулок Дро, жилой дом 8/4 на 5-ой улице Лепсуса и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); улицы Шовроян, СЕвака, собственные

дома 1-5 на ул. Райниса и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), жилой дом 22А на пр. Баграмяна, здание НАН РА и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); собственные дома 38-85 на ул. Бернакирнери, 13-15 на 2-ой улице Нар-Доса, жилые дома 44, 46 на пр. Тиграна Меца, собственные дома 1-96 на ул. Белинского, 17-77 на ул. Чернышевского, жилые дома 70/1, 70/2, 70/3 на ул. С.Давида, собственные дома 35-107 на ул. Мурацан, переулок Мурацана полностью, собственные дома 9-76, 42-48 на ул. С.Давида, 68-116 на ул. Суворова, переулок Суворова полностью, собственные дома 18-65 на ул. Торомонян, 1-52 на ул. Крылова, собственные дома 1-31 на 25-ой улице, 1-35 на 27-ой улице, 18-45 на 28-ой улице, 1-25 на 29-ой улице, 25-48 на 30-ой улице, 34-48 на 34-ой улице, 27-58 на 36-ой улице Ареша, улицы Батикян, Восканян, жилые дома 6 на 1-ом переулке Фучика, 4, 5, 7 на 2-ом переулке, жилые дома 25, 27 на ул. Маргаряна, 1-ый и 2-ой переулки на 1-ой улице Норагавита, улицы Норагавита 1, 2, 6;

10:30-16:30 жилые дома 1, 2, 3/1, 5, 14/1 на ул. Лвовян, 2, 4 на ул. Нансена, 8 на переулке Нансена, 8, 10 на ул. Гая и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в 1-ом Норкском массиве, жилые дома 1а, 9, 11, 13 на ул. Парпеци, 64 на ул. Пушкина, 5 на ул. Саряна, жилые доа 35а, 35б на ул. Туманяна, собственные дома 2-11 на 2-ом тупике Туманяна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), жилой дом 59 на ул. Чаренца, собственные дома 29, 29/1 на ул. Физкультурникнери, 36 на ул. Манукяна, 1-25 на 4-ой улице Айгестана, 1-17 на 5-ой улице, 2-18 на 6-ой улице, 12-26 на 12-ой улице Айгестана, частично улицы Айгестана 3, 4, 6, 12 и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), собственные дома 13, 18, 34, 36 на ул. 8 Марта и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); жилой дом 7 на ул. Алека Манукяна, частично собственные дома 50-103 на ул. Лео и 5-48 на ул. Ереванци, частично собственные дома 91-253 в квартале "Конд" и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), собственные дома 14-52 в квартале 'Конд", собственные дома 104, 112, 116 на ул. Руставели и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

11:00-15:00 собственные дома 75-190 на ул. Христофора;

11:00-17:00 жилые дома 2, 2А,2 Б на ул. Киевяна, жилой дом 41 и собственные дома 36-69 на ул. Манушяна, жилые дома 27, 27/1 на ул. В.Папазяна, жилые дома 60, 80, 92 и собственные дома 58-93 на ул. Эмина, а также прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

в Котайкском марзе:

10:00-16:30 частично село Дзорахбюр, частично село Джрвеж, частные дома села Джрвеж, частично частные дома села Дзорахбюр, газозаправочная станция Джрвежа и насосная станция 4-ой степени;

11:00-15:00 села Гарни, Гохт, Вохчаберд, Обсерватория, малые ГЭС 1-5 7-ого источника, малые ГЭС <Гохк-1", "Гохк-2", подстанции

"Экотомато", "Берк" и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); частично село Ариндж;

в Араратском марзе:

10:00-14:00 жилые дома 53 на ул. Шаумяна, 52 на ул. Ханджяна, 2, 4, 6, 8, 10 на ул. Спандарян в городе Арарат; частично улица Сарибека

Варданяна в городе Веди;

10:30-14:00 чстично село Аревшат;

10:30-16:00 частично село Айгестан;

14:30-16:00 частично село Верин Арташат;

в Вайоц Дзорском марзе:

10:00-13:00 частично село Арпи;

10:00-16:00 села Бардзруни, Мартирос и Серс;

в Ширакском марзе:

10:00-16:00 частично 2-ая улица общины Мец Сепасар в районе Ашоцк; община Камо в районе Ахурян;

в Лорийском марзе:

11:00-17:00 частично села Лернавар, Сарамеч и частично село Джрашен;

в Сюникском марзе:

10:30-15:00 частично село Шаки;

11:00-16:00 село Караундж;

12:00-13:00 улицы Маисян, Шаумян, Туманян, Воротнеци, Хримян Айрик,

Андок, частично улицы Спандаряна, И.Давида в городе Сисиан;

14:00-15:00 улицы Агаян, Саят-Новы, частично улицы Раффи, Тиграна

Меца в городе Сисиан;

15:00-16:00 улицы Теряна, Камо, частично улицы Раффи, Туманяна в городе Сисиан; село Ишханасар;

16:00-17:00 переулок Адонца, улицы Лалаян, Абовян, Арцаха,

А.Манукяна, частично улица Шаумяна в городе Сисиан.

По вопросам, связанными с потребленной электроэнергией, отключениями, Вашими правами или обязательствами, а также по любым другим вопросам жители города Ереван могут звонить по следующим круглосуточным номерам: 1-80 и 0 8000 0 180, а жители марзов (областей) по круглосуточному номеру:080000180.