Суббота, 31 Марта 2018 14:49

АрмИнфо. В Ереване состоялся концерт классической музыки "Звуковой сувенир".

Концерт прошел в Национальном центре Камерной музыки Армении. Его провел Симфонический оркестр Европейской школы из Брюсселя (The Symphony Orchestra of the European School Brussels). В симфонический оркестр входят молодые люди от 10 до 19 лет со всего Европейского Союза. Они прибыли в Армению в рамках музыкального обмена и пробудут здесь неделю. На концерте с приветственной речью выступил глава делегации ЕС в Армении Петр Свитальский.

Отметим, что оркестр выступит с концертами в Ереване, Гюмри и Эчмиадзине. Более того, оркестр подарит 10 музыкальных инструментов музыкальным школам Гюмри и Эчмиадзина.

The Symphony Orchestra of the European School Brussels был основан в 1976 году.