Суббота, 31 Марта 2018 14:47

АрмИнфо.Лидер партии "Гражданский договор", депутаты армянского парламента Никол Пашинян начал 14-ти дневное шествие от Гюмри до Еревана, направленное против Сержа Саргсяна (президент РА -ред.) и Республиканской партии Армении.

Как сообщил сам Пашинян на своей страничке в Faccebook, шествие он начал с площади Вардананц в Гюмри и намерен в течение 14 дней дойти до площади Свободы в Ереване. Акция направлена против Сержа Саргсяна и РПА. "Как я уже обещал, сегодня я начинаю свой шаг против Сержа Саргсян, против пребывания его у руля власти в третий раз. Мы пройдем через Ванадзор, Спитак, Дилижан, Севан, Раздан, Абовян, Ереван. 13 апреля в 18:00 будем на площади Свободы. Таким образом, мы хотим создать площадку для того, чтобы граждане Армении выразили свое отношение по вопросу осуществления паломничества к Сержу Саргсяну. Это шествие против Саргсяна и РПА, и во благо армянского общества. Это шествие во имя свободной и счастливой Армении, и против заболачивания, лжи и действующего режима", - заключил Пашинян.

Как уже ранее сообщали, партия "Гражданский договор" с 31 марта начинает круглосуточные акции протеста против возможного премьерства Сержа Саргсяна. ГД представит дорожную карту действий против властей.

Отметим, что 7 апреля истекают президентские полномочия Сержа Саргсяна, но как дал понять в своем интервью глава государства, он, скорее всего, 17 апреля будет баллотироваться на пост премьер-министра, несмотря на ранее данное обещание не претендовать на эту должность в 2018 году.