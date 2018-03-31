Суббота, 31 Марта 2018 14:46

АрмИнфо. Основным компонентом программы действий Армения-ЕС на 2018 год будет компонент, связанный с творческой деятельностью. Об этом 30 марта в Ереване в Национальном центре Камерной музыки Армении заявил журналистам глава Делегации ЕС в Армении Петр Свитальский.

В этом контексте он подчеркнул, что 2018 год объявлен годом "Наследия европейской культуры". По его словам, для Европейского Союза важен вклад Армении в дело развития европейской культуры на протяжении многих веков, и ее участие в программе "Творческая Европа". По убеждению Свитальского, концерт молодых музыкантов из Брюсселя в Ереване, еще одно доказательство тому, что культурные связи между Арменией и ЕС еще больше углубляются. "Десять дней назад министр культуры Армении, находящийся в Брюсселе, подписал меморандум о взаимопонимании с уполномоченным по делам ЕС, что позволило обеспечить участие Армении в программе " Творческая Европа". Данный проект откроет новые двери для искусствоведов из Армении, и даст возможность принять участие в различных культурных мероприятиях, организованных в Европе", - подчеркнул Свитальский.

Программа "Творческая Европа 2014-2020" призвана помочь в обеспечении культурного многообразия в Европе и в укреплении конкурентоспособности культурного сектора. Программа направлена на улучшение конкурентоспособности культурных и творческих областей деятельности, обращая особое внимание на улучшение подготовки работающих в них людей и на поддержку международной мобильности произведений культуры. Будет оказана поддержка в проведении международных гастролей, мероприятий и выставок, в распространении европейской литературы, в расширении аудитории с целью стимулирования интереса к произведениям европейской культуры. В то же самое время программа будет занимать ключевое положение в исполнении правовых обязательств Европейского союза в деле сохранения культурного и языкового многообразия и содействия этому процессу.