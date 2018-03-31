Суббота, 31 Марта 2018 14:44

АрмИнфо.МИД Эстонии ждет соответствующих разъяснений от властей Азербайджана в связи с депортацией советник председателя горсобрания Таллинна Карине Оганесян по прибытию в аэропорт Баку.

"Министерство в курсе произошедшего. Глава нашего представительства в Баку находится в контакте с Карине Оганесян с момента, когда стало известно, что ее не впускают в страну. Он сразу же выехал в аэропорт. МИД сейчас находится на связи с властями Азербайджана, чтобы прояснить ситуацию", - сообщили порталу rus.err.ee в эстонском МИДе.

Как пояснила сама Оганесян, в официальном отказе ее назвали "нежелательным лицом", а устно пограничные службы пояснили, что дело - в ее фамилии. На паспортном контроле она провела целый час.

Напомним, что 23 марта Карине Оганесян прибыла в Баку с целью участия в Международной научной конференции педагогов в качестве представителя Таллиннского горсобрания, однако дальше аэропорта ее не пропустили, поместили в особую зону аэропорта и спустя 12 часов депортировали обратно в Эстонию.

В связи с этим инцидентом чрезвычайный и полномочный посол Армении в Латвии, Литве и Эстонии Тигран Мкртчян на своей странице Facebook представил подробности инцидента и дал оценку действиям Баку. "Оганесян официально получила электронную визу и в составе делегации отправилась в Баку. Однако, по прибытию в аэропорт, азербайджанские власти "заметили упущение", заметили ее армянское происхождение и не позволили въезд в страну. После 12 часового удержания в специальной зоне, ее отправили обратно в Эстонию. Данное поведение в очередной раз демонстрирует нетолерантную, расистскую сущность властей Баку. Пропитанная армянофобией Баку в очередной раз проявляет цинизм к чуждым для него европейским ценностям", - написал посол Армении. При этом армянский дипломат выразил надежду, что эстонская сторона сделает выводы и адекватно ответит на этот инцидент, защищая интересы своих граждан. По его убеждению, Европейские институты также не должны оставаться равнодушными к данному инциденту, так как Эстония является членом ЕС и Карине Оганесян гражданка Евросоюза. -0