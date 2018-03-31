Суббота, 31 Марта 2018 14:44

АрмИнфо.. Подготовку к предстоящему саммиту Франкофонии в октябре Ереване обсудили в ходе встречи президент Армении Серж Саргсян и государственный секретарь при Министре по делам Европы и иностранных дел Франции Жан-Батист Лемуан, находящийся с двухдневным визитом в РА.

Как сообщили АрмИнфо в пресс-службе президента Армении, стороны также коснулись вопросов повестки армяно-французских исключительных отношений.

Саргсн отметил, что в Армении с большой радостью ждут государственного визита президента Франции, который по убеждению армянского лидера придаст серьезный импульс дельнейшему укреплению и расширению армяно-французских отношений.

В свою очередь Лемуан с удовлетворением констатировал, что в Армении активно ведутся работы по подготовке к саммиту МОФ и заверил, что Франция окажет содействия для надлежащего проведения мероприятия.

На встрече стороны также коснулись переговорного процесса по урегулированию нагорно-карабахского конфликта, региональных проблем и задач.