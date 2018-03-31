Суббота, 31 Марта 2018 14:43

АрмИнфо.Министерство Юстиции Армении заблокировало обработку персональных данных со стороны ЗАО "ВизаМетрик" (VisaMetric). Об этом АрмИнфо сообщили в пресс-службе Минюста Армении.

В ведомстве напомнили, что ранее, Министерство юстиции Армении по собственной инициативе приступило к изучению соответствия деятельности ЗАО "ВизаМетрик", которое будет заниматься приемом заявок для получения виз из посольства Германии, закону РА о "Защите личных данных".

В Минюсте сообщают, что 30 марта компания "ВизаМетрик" представила Агентству уведомление касательно обработки данных специальной категории или биометрических личных данных, по итогам изучения которого, Агентство направило письменное уведомление компании, в

котором потребовало необходимую информацию касательно обработки и проверки персональных данных. Агентство также потребовало заблокировать обработку со стороны "ВизаМетрик" персональных данных, и прекратить сбор персональных данных или их координацию, или передачу, или использование до завершения проводимых проверок.

Ранее, Минюст начал проверку деятельности "ВизаМетрик", в связи с обеспокоенностью граждан Армении тем фактом, что ЗАО "ВизаМетрик" является российско-турецким консорциумом, головной офис которого находится в Турции. Граждане РА опасаются, что их личные данные посредством ЗАО "ВизаМетрик" попадут в распоряжение турецкой стороны.

Отметим, что с 3 апреля текущего года граждане Армении должны будут подавать заявки на получение Шенгенской визы для визита в Германию, Австрию, Бельгию, Нидерланды, Люксембург и Швецию не в посольство Германии в РА, а в специальный центр "ВизаМетрик". Как сообщил

раннее, Посол Германии в Армении Матиас Кислер, "ВизаМетрик" является российско-турецким консорциумом, головной офис которого находится в Турции. При этом дипломат подчеркнул, что компания была выбрана на строгой конкурсной основе с учетом объективных критериев. Конкурс проводился для региона Южного Кавказа в целом, а не для отдельно взятой Армении. Центр осуществляет деятельность также в Центральной Азии. Посол поспешил успокоить граждан РА: при предоставлении заявок и деятельности центра правила и стандарты безопасности будут строго соблюдаться. "Армянским офисом будет руководить гражданин РА, сотрудники также будут гражданами Армении. Никакая личная информация не может попасть в третьи руки",- заверил дипломат.