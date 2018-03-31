Суббота, 31 Марта 2018 14:41

АрмИнфо.Члены Комитета по армянским вопросам Конгресса США Фрэнк Паллоне, Джеки Спиер и Дэвид Валадао, Адам Шифф и Брэд Шерман выступили с заявлениями в связи с гибелью и ранением в результате взрыва мины сотрудников организации HALO Trust.

Как сообщили АрмИнфо в пресс-службе Армянской ассамблеи Америки, конгрессмены выразили соболезнования родным и близким погибших саперов.

"Несмотря на то, что в ходе работ по разминированию всегда есть риски, связанные с неразорвавшимися боеприпасами, я глубоко опечален известием об этом страшном инциденте. Выражаю соболезнования семьям этих людей. Надеюсь, что следователи Арцаха быстро разберутся в обстоятельствах произошедшего. Я продолжу работать со своими коллегами в Конгрессе, чтобы обеспечить продолжение деятельности по разминированию беспрепятственно и максимально безопасно", - отметил

Паллоне. В свою очередь Спиер констатировал, что народ Арцаха по-прежнему страдает от разрушительных последствий войны с самым высоким уровнем инцидентов от наземных мин на душу населения в мире, треть из которых связаны с детьми. Он подчеркнул, что продолжит содействовать деятельности HALO Trust в Арцахе.

Отметим, что 29 марта три сотрудника организации HALO Trust- занимающаяся обезвреживанием наземных мин и неразорвавшихся боеприпасов, погибли в Нагорном Карабахе во время работ по разминированию, а двое других получили ранения. В результате взрыва погибли Павел Акопов, Марат Петросян и Самсон Аванесян. Еще двое саперов Арам Мкртчян и Гарик Гохирян получили ранения. Врачи оцениваю их состояние как тяжелое.

Напомним, что HALO Trust - британская благотворительная и американская некоммерческая организация, занимающаяся обезвреживанием наземных мин и неразорвавшихся боеприпасов, которые могут представлять опасность для гражданских лиц. HALO является аббревиатурой от Hazardous Area Life-Support organization (Организация жизнеобеспечения в опасных зонах). Основана членом британского парламента и бывшим полковником британской армии Колином Кэмпбеллом Митчеллом в 1988 году. Штат HALO Trust насчитывает более 7000 сапёров. Её сотрудники работали в Нагорном Карабахе, Камбодже, Мозамбике, Сомали, Шри-Ланке, Эритрее, Абхазии, Чечне, Косово, Анголе и Афганистане.