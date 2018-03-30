Пятница, 30 Марта 2018 18:41

АрмИнфо. На заседании Общественного Совета при Министерстве охраны природы сегодня был обсужден вопрос эффективного использования ресурсов Амулсарского золотоносного рудника.

Как сообщает пресс-служба Министерства охраны природы, министр Арцвик Минасян проинформировал членов Общественного совета о том, что группа международных экспертов, возглавляемая Арутюном Бронозяном, в очередной раз выразила желание встретиться с экспертами компании “Лидиан Армения”.

“Международные эксперты отклонили предыдущую аналогичную инициативу, а Министерство охраны природы Республики Армения, в январе этого года было вынуждено провести встречу только с экспертами компании “Лидиан Армения”. Имея предыдущий неудачный опыт, мы снова договорились организовать встречу с ожиданием получения ответов на вопросы, представляющие интерес для общественности в результате объективного обсуждения. Мы ожидаем, что объективные аргументы будут всесторонне представлены на совещании, при условии, что будут даны четкие и окончательные оценки и уточнены задачи. В противном случае, нельзя постоянно делать заявления по одной и той же проблеме, ничего от этого не выигравая, а лишь вредя процессу” – заявил Арцвик Минасян, добавив, что запланированная на начало мая встреча будет проходить только с участием международных экспертов и экспертов “Лидиан Армения”, а также представителей неправительственных организаций.

В свою очередь, член Общественного совета, эколог Акоп Санасарян выразил обеспокоенность в связи с тем, что горнорудные работы ведутся вблизи с реками Арпа, Воротан и притока Воротана - Дарб, что может оказать значительное негативное воздействие на водные ресурсы региона и, наконец, на качество воды в озере Севан. Эксперт поднял вопрос и об экономической эффективности проекта, так как месторождение богато не только золотом и серебром, но и другими ценными полезными ископаемыми и металлами, однако лицензия, выданная “Лидиан Армения”, предусматривает добычу лишь золота и серебра.

Санасарян пришел к выводу, что проект эксплуатирования Амулсарского месторождения является неполным и должен быть признан потерявшим силу. В свою очередь, министр Арцвик Минасян подчеркнул, что каких-либо предпосылок для прекращения проекта на сегодняшний день не существует, и процесс экспертизы был проведен в рамках закона.

Председатель общественной организации “Эколур” Инга Зарафян предложила провести общественный мониторинг, чтобы исключить возможность отклонения от проекта.

Представитель компании “Лидиан Армения” Армен Степанян пригласил желающих принять участие в мониторинге, который уже осуществляется с участием жителей соседних общин.

Подводя итоги дискуссии, Арцвик Минасян подчеркнул, что озвученные вопросы, на которых не были даны ответы должны быть зарегистрированы и тщательно изучены.