Пятница, 30 Марта 2018 17:38

АрмИнфо.По положению на 17:00 часов по местному времени 30 марта на территории Армении есть труднопроходимые дороги.

Как сообщили АрмИнфо в пресс-службе МЧС РА, труднопроходима автодорога Сотк- Карвачар.

В ведомстве также со ссылкой на департамент ЧС МВД Грузии и управление МЧС РФ по Северной Осетии сообщили, что автодорога Степанцминда-Ларс открыта только для пассажирского транспорта, есть угроза схода лавины. По данным МЧС РФ по Северной Осети на КПП скопились 73 грузовых автомобиля.