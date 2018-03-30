Пятница, 30 Марта 2018 16:23

АрмИнфо.Глава МИД Армении Эдвард Налбандян провел переговоры в узком и расширенном составе с государственным секретарем при Министре по делам Европы и иностранных дел Франции Жан- Батистом Лемуаном. Об этом АрмИнфо сообщили в пресс-службе МИД Армении.

В ходе встречи, Лемуан отметил, что повестка его визита в Армению достаточно насыщенная.

Собеседники детально обсудили предстоящий саммит Франкофонии в Ереване в октябре текущего года, а также документы, которые планируется принять в рамках саммита. В этом контексте Налбандян подчеркнул, что работы по подготовке 17-ого саммита МОФ идут полным ходом, согласно утвержденной дорожной карте, в тесном взаимодействии со всеми заинтересованными структурами.

На повестке встречи также были вопросы армяно-французских исключительных отношений. Собеседники выразили обоюдное удовлетворение тем, что армяно- французские двусторонние отношения динамично и всесторонне развиваются, выделяясь, многочисленными визитами, в том числе, и на уровне президентов двух стран, укреплением межпарламентского сотрудничества, установлением новых дружественных контактов, углублением экономического сотрудничества, расширением представленности французского бизнеса в Армении, укреплением научных и культурных связей.

Стороны также коснулись возможностей, которое представляет подписание Соглашения о всеобъемлющем и расширенном партнерстве с ЕС, как в двустороннем, так и многостороннем формате.

Налбандян также рассказал о последних развитиях в нагорно-карабахском конфликте, высоко оценив усилия, прилагаемые Францией и другими сопредседателями Минской группы ОБСЕ по поиску мирного решения конфликта. Собеседники также затронули актуальные вопросы региональной и международной повестки.