Пятница, 30 Марта 2018 16:20

АрмИнфо.Находящийся с визитом в Армении государственный секретарь при Министре по делам Европы и иностранных дел Франции Жан-Батист Лемуан 30 марта посетил французскую школу в Ереване.

Как сообщили АрмИнфо в пресс-службе посольства Франции, Лемуан провел встречу с учениками школы и учительским составом. Госсекретарь также принял участие в церемонии открытия доски, с присвоением школе нового имени. Теперь, школа будет носить имя одного из крупнейших французских писателей конца XIX - начала XX века Анатоля Франса. В церемонии также участвовал министр образования и науки Левон Мкртчян и посол Франции в РА Джонатан Лакот.

Переименованием школы отдается дань уважения памяти писателя, лауреата Нобелевской премии по литературе, основателя лиги прав человека и защитника Армянского вопроса Анатолю Франсу, который также известен своим выдающимся выступлением на митинге "Дань Уважения памяти Армении" в Сорбонне в апреле 1916 года.