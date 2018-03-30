Пятница, 30 Марта 2018 16:18

АрмИнфо. Газета "Известия" обнародовала некоторые данные о поставках российского оружия Армении и Азербайджану с начала 90- ых прошлого века

<После раздела в 1992 году имущества советской армии, оставленного в Закавказье, Армения как минимум до середины 1996 года получала дополнительные вооружения и боеприпасы. По одним сведениям, это была отложенная реализация соглашений о разделе имущества. По другим - новые поставки, причем в обход действовавших запретов. По данным главы комитета обороны Госдумы Льва Рохлина, оглашенным им в апреле 1997 года на заседании парламента, стоимость переданного имущества могла достигнуть миллиарда долларов>, - пишет автор статьи Константин Богданов.

По данным издания, Армении, в частности, было передано 80 танков Т-72, некоторое количество БМП-2, до 120 единиц реактивной и ствольной артиллерии, а также около 10 тысяч единиц стрелкового оружия.

<В дальнейшем военно-техническое сотрудничество с Арменией носило точечный характер, ограниченный тяжелой финансовой ситуацией в государстве. Ситуация сдвинулась с мертвой точки только в 2015 году, когда Россия согласилась выделить Армении первый кредит на закупку вооружений объемом 200 млн долларов>, - отмечается в статье с перечислением приобретенных Арменией за последние годы видов российских вооружений - ОТРК <Искандер-Э>, ЗРК <Бук-М1-2> и системы радиоэлектронной борьбы.

В статье говорится также, что крупные поставки российского вооружения в Азербайджан начались с 2005 года, в рамках которых в разные годы Баку получил 162 танка, свыше 400 единиц другой бронетехники, самоходные установки 2С19 <Мста-С>, 2С31 <Вена>, РСЗО 9К58 <Смерч>, 100 единиц противотанковых комплексов <Корнет-Э>, а также 300 переносных ЗРК 9К338 <Игла-С>, 24 вертолета Ми-35М и 77 вертолетов семейства Ми- 17.

Меж тем, на днях в белорусских СМИ просочилась информация о том, что Россия поставляет Азербайджану некачественное и несовременное оружие. Однако эту информацию поспешили опровергнуть российские военные эксперты.

Отметим, что Армения помимо $200 млн российского оружейного кредита, подписала еще одно соглашение на предоставление оружейного кредита на $100 млн. Как сообщил заместитель директора российской Федеральной службы по военно- техническому сотрудничеству Владимир Дрожжов в рамках стартовавшей в Ереване выставки вооружений ArmHiTech-2018, поставки оружия в рамках второго кредита начнутся в 2018 году.