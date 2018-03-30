Пятница, 30 Марта 2018 16:13

АрмИнфо.Beeline объявляет о запуске двух беспрецедентных предложений, которыми могут воспользоваться более миллиона жителей Армении.

Как сообщает пресс-служба компании, все физические лица - абоненты фиксированной телефонной связи Beeline в Армении теперь могут бесплатно и без ограничений звонить на мобильные номера Beeline в России. Также абоненты городской связи могут совершать звонки на все российские стационарные телефоны всего за 15 драмов за минуту разговора.

<Мы продолжаем делать услуги фиксированной связи удобнее и доступнее для наших клиентов. В прошлом такого предложения не было, и это отличная возможность для наших абонентов общаться с родственниками и друзьями в России, не беспокоясь о тарифах и продолжительности звонка. Более 400 000 семей по всей Армении являются абонентами нашей фиксированной связи, и теперь звонить в Россию с городского телефона для них не только удобно, но и максимально доступно>, - отметил Генеральный директор Beeline в Армении Андрей Пятахин.

Согласно источнику, от абонентов не требуется никаких дополнительных действий для того, чтобы воспользоваться новой уникальной возможностью. Как и раньше, можно прямо набирать вызываемый номер в международном формате, либо звонить через код 88. Предложение действует до 15 января 2019 года.

Более подробную информацию можно найти на сайте www.beeline.am, связавшись с операторами через официальную страницу на Facebook или позвонив по бесплатному номеру 0611.

Напомним, что ЗАО <ВЕОН Армения> (торговая марка Beeline) входит в группу компаний Veon, которая является одним из крупнейших мировых интегрированных операторов связи. В группу входят компании связи, предоставляющие услуги голосовой связи и передачи данных на основе широкого спектра технологий беспроводной и фиксированной связи, а также широкополосного доступа в Интернет более чем 200 миллионам абонентов в России, Италии, Украине, Казахстане, Узбекистане, Таджикистане, Армении, Грузии, Кыргызстане, Лаосе, Алжире, Бангладеше и Пакистане. Компании группы предоставляют услуги под брендами "Билайн", "Киевстар", "Wind", "Mobilink", "Banglalink" и "Djezzy".