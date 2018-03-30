Пятница, 30 Марта 2018 16:09

АрмИнфо. Премьер-министр Армении Карен Карапетян принял посла России в РА Ивана Волынкина, завершающего дипмиссию в нашей стране.

Как сообщили АрмИнфо в пресс-службе Правительства РА, в начале встречи Карапетян выразил соболезнования Волынкину, в связи трагедией в Кемерово.

Вместе с тем, армянский премьер выразил благодарность послу за плодотворную работу и сотрудничество. По его словам, ценен личный вклад посла в деле развития и укрепления двусторонних отношений. "Должен констатировать, что сегодня у нас сложились уникальные отношения с Россией. Но это не означает, что мы должны сложить руки, особенно, если учесть, что у нас широкое поле для деятельности и любую дружбу нужно сохранять постоянной работой", - сказал Карапетян.

В свою очередь Волынкин отметил, что для него было большой честью работать в дружественной Армении и внести свой вклад в развитие армяно-российских дружественных отношений. "Хочу выразить благодарность за взаимодействие и теплые отношения. Я уезжаю из Армении со смешанными чувствами, так как чувствую себя здесь как дома. Уверен, что и после отъезда связь с Арменией сохранится", - заключил Волынкин.