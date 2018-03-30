Пятница, 30 Марта 2018 15:54

АрмИнфо. В общине Касах завершилась финансируемая Банком ACBA-Credit Agricole первая программа, направленная на повышение энергоэффективности в регионах.

Как сообщает пресс-служба Банка, посредством созданной инфраструктуры, производящей чистую энергию, впредь электроэнергию получат все здания общественного значения и сеть внешнего освещения. В частности, установлены солнечные водонагреватели, модернизирована главная в общине система освещения улиц, установлены светодиодные светильники LED для уличного освещения ( https://www.youtube.com/watch?v=ke8mI3owizs&feature=youtu.be).

Согласно источнику, благодаря этой программе община Касах ежегодно сэкономит как минимум 6 млн. драмов. В результате использования "зеленой" энергии в окружающую среду не будет выбрасываться 105 тонн углекислого газа CO2.

Финансирование в рамках этой программы Банк проводит исключительно в драмах, без комиссии, по годовой процентной ставке 9% и со сроком погашения до 5 лет.

Напомним, что ЗАО "ACBA-Credit Agricole Bank" функционирует в Армении с 1995 года. Мажоритарными акционерами банка выступают: крупнейшая европейская банковская группа Credit Agricole S.A. с долей участия в капитале в 15,56%, после которой по величине участия следует акционерное общество SJSC "Sacam International" (член группы Credit Agricole S.A) - 12,44%, "ACBA Federation" CJSC - 71%.