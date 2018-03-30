Пятница, 30 Марта 2018 14:19

АрмИнфо. Партия "Гражданский договор" с 31 марта начнет круглосуточные акции протеста против возможного премьерства Сержа Саргсяна. На завтрашнем митинге будет обнародована дорожная карта действий ГД против властей.

Как заявил сегодня на пресс-конференции лидер ГД, депутат Никол Пашинян, порядка 10 дней (с 7-ого по 17-ое апреля) Серж Саргсян не будет находиться у руля власти. "Наша задача состоит в том, чтобы путем акций протеста воспрепятствовать ему возвратится во власть",- заявил Пашинян. При этом он выразил надежду на то, что граждане Армении проявят активность для реализации данной цели.

Тем не менее, Пашинян вновь подчеркнул, что ГД является сторонником ненасильственной борьбы и будет сотрудничать с теми силами, которые также разделяют этот принцип. "Даже если в отношении нас будет применена сила, мы на нее не ответим",- заверил депутат.

В ответ на вопрос, как же партия будет противодействовать возможным насильственным действиям правоохранителей, Пашинян заявил: <Мы сплотимся в единую массу, крепко держась друг за друга, так, что нас будет трудно разделить. Самые смелые возьмут на себя удар".

Отметим, что 7 апреля истекают президентские полномочия Сержа Саргсяна, но как дал понять в своем интервью глава государства, он, скорее всего, 17 апреля будет баллотироваться на пост премьер-министра, несмотря на ранее данное обещание не претендовать на эту должность в 2018 году.