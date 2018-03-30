Пятница, 30 Марта 2018 13:28

АрмИнфо. Армения придает важность дальнейшему углублению и расширению отношений с дружественной Грецией. Об этом 30 марта в ходе встречи с министром обороны Греции Паносом Камменосом заявил глава МИД Армении Эдвард Налбандян.

В свою очередь Камменос подчеркнул, что Греция высоко ценит армяно-греческие межгосударственные отношения, основанные на взаимном доверии. По его словам, Греция выступает за всестороннее развитие отношений с Арменией.

Налбандян выразил удовлетворение расширением взаимодействия между Арменией и Грецией в оборонной сфере.

На встрече министры коснулись сотрудничества Армения-ЕС, а также укрепления взаимодействия на многосторонних площадках. На повестке встречи были также расширение нормативной базы между двумя странами.

Налбандян представил усилия Армении и сопредседателей Минской группы ОБСЕ по нахождению путей урегулирования нагорно-карабахского конфликта. На встрече состоялся обмен мнениями по актуальным вопросам международной и региональной повестки и возможным путям их решения.

Министр обороны Греции представил подходы своей страны по событиям на Ближнем Востоке и Балканах.