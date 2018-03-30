Пятница, 30 Марта 2018 13:04

АрмИнфо. Товарищество с ограниченной ответственностью (ТОО) "АлмаДК" представило свою продукцию на Международной выставке вооружения и оборонных технологий "ArmHiTec-2018" в Ереване.

Как рассказал корреспонденту АрмИнфо представитель компании Жанибек Анетов, "АлмаДК" производит в основном продукцию нелетального исхода - это травматические патроны, дымовые шашки, дымовые, газовые и светозвуковые гранаты, сигнальные мины. "Сейчас налаживаем производство травматических патронов для боевого оружия. Мы уже второй раз принимает участие в выставке в Ереване. К сожалению, пока совместных работ или контрактов нет. Однако , мы предлагали свою продукцию МВД Армении и Министерству обороны, но пока конкретных шагов нет", - сказал Анетов. При этом он выразил надежду, что в ходе выставки поступят предложения о сотрудничестве.

ТОО "АлмаДК" работает в области поставок специальной продукции военного назначения для силовых структур с момента основания. ТОО "АлмаДК" производит: иммитационные патроны типа ИМ-82,ИМ-100,ИМ-120,ШИРАС; дымовые опознавательные шашки, дымовые гранаты (белый, черный дым); 81 мм дымовые гранаты типа 3Д6; гранаты нелетального исхода (шумовые, светошумовые, слезоточивые, перцовые и др.); сигнальные патроны 15, 26, 30 мм (красного, зеленого, желтого, белого цветов); взрывпакеты (ВП); электровзрывпакеты (цилиндрические, кубические, свето- звуковые). Также на производственно-технических базах ТОО "АлмаДК" налажена сборка противогазов М-2,М-3,B2G, светошумовых, светозвуковых, слезоточивых гранат не летального исхода. Заключен договор с французскими партнерами-производителями на сборку различных гранат с шоковыми элементами. Разрабатывается производство и выпуск сигнальных мин и 30-ти мм сигнальных патронов.

ТОО "АлмаДК" имея развитую производственно-технологическую, конструкторскую и научно- производственную базу способно решать сложные вопросы производства, освоения и разработки продукции и изделий специального назначения и нелетального действия. Отметим, что в Ереване выставочном комплексе <ЕреванЭкспо" 29 марта начала свою работу вторая Международная выставка вооружения и оборонных технологий "ArmHiTec- 2018". Выставка продлится до 31 марта включительно. Организаторами выставки выступают Министерство обороны Республики Армения, Закрытое акционерное общество "Ереванский завод математических машин" (ЗАО <ЕрЗММ>) и Закрытое акционерное общество "Объединение выставочных компаний "БИЗОН".

Свою продукцию на выставке продемонстрируют более 30 производителей из 14 стран, в числе которых Россия, Польша, Болгария, Германия, Италия, Казахстан, Индия, Китай, а также представители армянских компаний.