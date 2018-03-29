Четверг, 29 Марта 2018 21:02

АрмИнфо. Армяно-греческие отношения имеют тысячелетнюю историю, наши отношения основаны на взаимопонимании и доверии, - сказал президент Армении Серж Саргсян на встече 29 марта с министром Обороны Греции Паносом Камменосом.

Как сообщает пресс-служба президента, Саргсян отметил, что сотрудничество между армянским и греческим оборонными секторами стало одним из традиционных столпов межгосударственных отношений.

Собеседники с удовлетворением отметили, что в последние годы сотрудничество прошло несколько взаимных визитов на высоком уровне, а также укрепилось сотрудничество в оборонной, экономической, культурной, научно-образовательной и других сферах.

Президент Саргсян и министр обороны Греции Панос Камменос выразили удовлетворение нынешним уровнем армяно-греческого двустороннего сотрудничества в области обороны. Серж Саргсян еще раз выразил благодарность за содействие, оказанное греческим правительством в сфере военного и гражданского образования, отметив, что это большой вклад в укрепление дружбы.

На встрече стороны также обсудили прошедшую сегодня в Ереване выставку "АрмАйТек- 2018". Собеседники посчитали выставку хорошей возможностью ознакомиться с достижениями военной промышленности стран-участниц для развития военно- технического сотрудничества.

Министр Панос Камменос отметил, что совместно с армянским коллегой приложит все усилия по расширению контактов в оборонном секторе.