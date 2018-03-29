Четверг, 29 Марта 2018 21:00

АрмИнфо. Beeline компенсирует своим абонентам потерянные в результате мошенничества средства. Об этом сообщает пресс-служба компании, поясняя, что клиенты которые 23 и 24 марта получили заграничные звонки с незнакомого номера и позвонили обратно, потеряв при этом средства, в обязательном порядке получат компенсацию.

<Для Beeline очень важна безопасность наших абонентов, и мы делаем все возможное, чтобы защитить их интересы. Однако мы не можем предотвратить подобного мошенничества, поскольку нам придется ограничить возможность абонентов совершать звонки за границу.

Теперь, заботясь о наших клиентах, мы решили принять этот удар на себя и возместить их потери. Еще раз я призываю всех быть осторожными и избегать звонков на неизвестные номера>, - сказал гендиректор Beeline в Армении Андрей Пятахин.

Дополнительная информация касательно правил безопасности в мобильной сети и в Интернете доступна по ссылке https://beeline.am/customers/security

Напомним, что ЗАО <ВЕОН Армения> (торговая марка Beeline) входит в группу компаний Veon, которая является одним из крупнейших мировых интегрированных операторов связи. В группу входят компании связи, предоставляющие услуги голосовой связи и передачи данных на основе широкого спектра технологий беспроводной и фиксированной связи, а также широкополосного доступа в Интернет более чем 200 миллионам абонентов в России, Италии, Украине, Казахстане, Узбекистане, Таджикистане, Армении, Грузии, Кыргызстане, Лаосе, Алжире, Бангладеше и Пакистане. Компании группы предоставляют услуги под брендами "Билайн", "Киевстар", "Wind", "Mobilink", "Banglalink" и "Djezzy".