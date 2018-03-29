Четверг, 29 Марта 2018 20:55

АрмИнфо. Глава Следственного комитета Агван Овсепятн 29 марта встретился с послом России в Армении Иваном Волынкиным, заканчивающим свою дипломатическую миссию в стране.

Как сообщает пресс-служба СК, Овсепян поблагодарил дипломата за его усилия по развитию сотрудничества между правоохранительными органами двух стран. Глава СК Армении также отметил важность сотрудничества между Следственными комитетами России и Армении, в частности - оказания юридической помощи по уголовным делам и быстрого обмена информацией, что способствует эффективному раскрытию преступлений. Овсепян заявил, что за эти годы уже созданы механизмы, гарантирующие эффективность сотрудничества, и выразил надежду, что контакты будут расширяться.

В свою очередь посол отметил, что покидает Армению с очень теплыми воспоминаниями.