Четверг, 29 Марта 2018 20:51

АрмИнфо. Соглашение о всеобъемлющем и расширенном партнерстве открывает широкие возможности для сотрудничества между Арменией и ЕС. Об этом 28 марта заявил председатель постоянной комиссии парламента по вопросам обороны и безопасности Корюн Нагапетян на встрече с главой делегации ЕС в Армении послом Петром Свитальским.

Как сообщает пресс-служба Парламента, Нагапетян проинформировал посла о ратификации соглашения, предусмотренного Национальным собранием в апреле этого года, и выразил надежду, что страны-члены ЕС также его ратифицируют. Корюн Наапетян отметил, что соглашение имеет широкие перспективы сотрудничества по ряду вопросов - урегулирование конфликтов и кризисное управление, снижение риска бедствий, реформу Полиции и другие вопросы.

В свою очередь Петр Свитальский отметил, что государства-члены ЕС не видят препятствий для ратификации обсуждаемого соглашения, подчеркнув, что каждое государство имеет свою собственную процедуру ратификации международных договоров.

Петр Свитальский также отметил, что Европейский Союз готов развивать и расширять сотрудничество во всех направлениях, предусмотренных соглашением.