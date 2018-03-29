Четверг, 29 Марта 2018 20:29

АрмИнфо. Армения поддерживает Грецию по вопросу освобождения двух греческих военнослужащих, задержанных в Турции. Об этом 29 марта в Ереване на совместной пресс-конференции с министром обороны Греции Паносом Камменосом заявил глава оборонного ведомства Армении Виген Саркисян.

<Пользуясь случаем хочу выразить поддержку греческому коллеге по подходам, которые он выразил относительно по удержания Турцией двух греческих военнослужащих , по вопросу их скорейшего освобождения. Особенно в преддверии Светлой Пасхи должна быть проявлена добрая воля. Глубоко убежден, что во всех отношениях должен преобладать принцип взаимного уважения и более гибкий подход по отношению друг к другу. Мы выражаем поддержку греческой стороне в этом вопросе>, - заключил Саркисян.

Отметим, что по информации греческой стороны, греческий военный патруль 1 марта в районе Эврос из-за плохой погоды по ошибке зашел на территорию Турцию и был задержан турецкими военными. В Афинах ожидали, что турки в течение суток выдадут задержанных, однако в Турции греческих военных обвинили в незаконном проникновении на военную территорию, им грозит обвинение в шпионаже. Сами греческие военные пояснили, что из-за плохой погоды они потеряли ориентацию и оказались на турецкой территории.

Премьер-министр Греции Алексис Ципрас заявил, что Афины продолжат добиваться от Турции освобождения двух военнослужащих, и он надеется в этом на поддержку ЕС. По словам Ципраса, то, что Турция незаконно удерживает греческих военнослужащих подрывает доверие к Анкаре и не помогает доверию между странами.