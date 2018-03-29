Четверг, 29 Марта 2018 20:09

АрмИнфо. Греция желает видеть Турцию ближе к европейским ценностям. Об этом 29 марта в Ереване на совместной пресс-конференции с министром обороны Армении Вигеном Саркисяном заявил глава оборонного ведомства Греции Панос Камменос.

<Но, к сожалению, последние заявления Эрдогана и решениям властей Турции, говорят о том, что Анкара устремлена в прошлое, и намерена создать Османскую империю. Это отдаляет Турцию от европейских ценностей, прав человека, демократии>, - отметил министр. При этом он, посоветовал Турции помнить о результатах предыдущих подобных империалистических попыток, которые не увенчались успехом.