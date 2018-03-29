Четверг, 29 Марта 2018 20:08

АрмИнфо. Глава государственного комитета по водному хозяйству Армении Арсен Арутюнян встретился с послом Франции в Армении Джонатаном Лакотом.

Как сообщает пресс-служба Комитета, Арсен Арутюнян представил послу армяно- французское сотрудничество в курируемой им области и подчеркнул работу, проделанную совместно с Французским Агентством Развития в качестве примера эффективного сотрудничества. Арутюнян выразил надежду на то, что при содействии посла Лакота можно будет сохранить этот позитивный опыт во всех сферах армяно- французских отношений. Арутюнян подробно рассказал о сотрудничестве с французской компанией "Veolia Jur" в качестве успешной модели государственно-частного партнерства.

Арутюнян коснулся и программы строительства водохранилища в Веди, заметив, что она реализуется успешно и эффективно. Строительство, скорее всего, будет завершено за шесть месяцев до запланированной даты. Планируется, что новый искусственный водоем в Веди будет задействован в системе орошения в 2020 году.

В свою очередь посол Лакот поблагодарил за предоставление исчерпывающей информации об армяно-французском сотрудничестве в этой области. Он выразил надежду на то, что встречи с главой Госкомитета по водному хозяйству будут носить постоянный характер.

Отметим, что программа по строительству Вединского водохранилища, которое вскоре обеспечит надежное орошение 7500 га земель Араратской равнины, обойдется в 90 млн евро. 75 млн евро предоставит в качестве кредита Французского агентства развития, 15 млн евро составит параллельное финансирование из государственного бюджета Армении. Строительные работы Вединского водохранилища стартовали в марте 2017 года. Реализация проекта будет иметь также важное значение в деле восстановления равновесия экосистемы озера Севан. В результате строительства водохранилища Веди механическое орошение 2900 гектаров земель, орошаемых компаниями водопользователей "Веди" и "Арарат", будет заменено на самотечную систему, благодаря чему появится возможность экономии около 19 млн кВт/ч электроэнергии, а площадь орошаемых земельных участков увеличится на 300 гектаров.

Так же на днях Французское Агентство Разавития заключило 2 соглашения с армянской стороной по предоставению Армении гранта в 10 млн евро на реализацию сельскохозяйственных программ в Араратской и Армавирской областях, и 500 тыс евро на принятие полноценного Налогового кодакса.