Четверг, 29 Марта 2018 20:04

АрмИнфо. Армения и Греция успешно выполняют договоренности, достигнутые в Афинах в 2016 году между оборонными ведомствами двух стран. Об этом 29 марта в Ереване на совместной пресс-конференции с министром обороны Греции Паносом Каменосом заявил глава армянского оборонного ведомства Виген Саркисян.

По его словам, официальный визит Каменоса в Армению, хорошая возможность подытожить результаты выполнения договоренностей, достигнутых в Афинах в декабре 2016 года и очертить новые направления для взаимодействия. Армянский министр также убежден, что визит также хорошая возможность для ознакомления с успехами, достигнутыми Арменией в сфере военной промышленности на полях Международной выставке вооружения и оборонных технологий . < Достигнутые в 2016 догу договорённости успешно выполняются. Мы из года в год расширяем наше военное сотрудничество, и полное выполнение запланированных мероприятий позволяют укрепить блестящие традиции, сложившиеся между Арменией и Грецией с точки зрения взаимодействия>, - сказал Саркисян.

При этом он отметил, что на встрече был подтвержден общий подход двух стран по вопросам региональной и международной безопасности. <Коснулись военно-политических процессов, протекающих в соседних странах, и возможностей осуществления совместных шагов>,- сказал Саркисян.

Вместе с тем армянский министр добавил, что у Армении и Греции богатые традиции взаимодействия, и порядка 170 армянских офицеров получили образование в лучших греческих военно-образовательных учреждениях и сегодня занимают высокий должности в разных структурах МО РА, и обеспечивают надежную защиту страны.

Говоря о перспективах расширения оборонного сотрудничества, Саркисян отметил, что ежегодные двусторонние программы взаимодействия из года в год не только расширяются, но и выполняются с высокой эффективностью. По его словам, в целом, взаимодействие в оборонной сфере включает весь комплекс учебно-тренировочного потенциала, существующий между двумя государствами. Министр констатировал, что два государства взаимодействуют по таким направлениям, как военная медицина, подготовка сил спецназначения, управление личным составом, обмен опытом в сфере управления, а в качестве новых направлений взаимодействия включены обмен опытом в сфере кибербезопасности и планирование учений военно-воздушных сил. По его словам, также успешно протекает военно-техническое взаимодействие и есть перспективы для успешной реализации взаимовыгодных проектов. Армянский министр выразил убеждение, что посещение г-н Каменосом оборонной выставки в Ереване и ознакомление с продукцией армянской ВПК, придаст новый импульс двустороннему сотрудничеству в оборонной сфере.

<Также обсудили наши проблемы с соседней Турцией, и обоюдно подчеркнули неприемлемость политике этого государства по ведению диалога на языке предусловий или угроз. Я также рассказал о причинах аннулирования армяно-турецких протоколов, подписанных в 2009 году>, - сказал министр.

В свою очередь Каменос отметил, что впечатлен выставкой, проходящей в Ереване. По его словам, данное мероприятие уже становится доброй

традицией на международной оружейной арене. <Мы обсудили широкий спектр вопросов двусторонней повестки. Мы два народа с общей судьбой, пережившие геноцид и продолжающие иметь проблемы с теми же соседям и союзниками. Армения и Греция стоят перед общими вызовами. И нужен подход для противостояния им. Однако, я убежден, что безопасность наших стран обеспечивается нашими Вооруженными силами, которую имеют высокую подготовку>, - заключил греческий министр.