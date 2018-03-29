Четверг, 29 Марта 2018 19:49

АрмИнфо. Во время рабочей встречи с президентом Армении 29 марта начальник Уголовно-исправительного управления Минюста Рафаэль Ованнисян представил Сержу Саргсяну программу преобразований в системе. Как сообщает пресс-служба президента, Ованнисян коснулся законодательных преобразований, обеспечения занятостью заключенных, повышения уровня первой медицинской помощи в УИУ и мер по снижению коррупционных рисков.

Также он доложил о новом порядке содержания заключенных, объявивших голодовку. Другим решением был упорядочен порядок обеспечения продовольственного разнообразия для задержанных. Так, согласно новому порядку, в еде должны содержаться необходимые калории, а рацион должен соответствовать физиологическим потребностям организма.

Рафаэль Ованисян также сообщил, что в 2017 году в результате реализации программы Совета Европы при финансировании ЕС "Усиление защиты здоровья и прав человека в тюрьмах Армении" 11 УИУ были обеспечены необходимыми медикаментами для оказания первичной медико-санитарной помощи. 800 медицинских и немедицинских сотрудников пенитенциарной службы прошли подготовку в рамках программы "Медицинская этика и права человека".

Ованнисян отметил, что с первого ноября 2018 года будет внедрена система видеозвонков для тех заключенных, чьи родственники находятся за рубежом.

В рамках проводимых реформ были улучшены бытовые условия в УИУ - проведено отопление, обеспечено круглосуточное водоснабжение. В 2018 году планируется открыть швейный цех в УИУ "Абовян", улучшить условия содержания в УИУ "Нубарашен".

Президент, в свою очередь, акцентировал внимание на улучшении системы здравоохранения в УИУ, продовольственном обеспечении заключенных, повышении мер безопасности, а также на шагах по борьбе с коррупцией.