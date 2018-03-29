Четверг, 29 Марта 2018 19:43

АрмИнфо. Греция выступает за скорейшее урегулирование нагорно-карабахского конфликта мирным путем. Об этом 29 марта в Ереване на совместной пресс-конференции с министром обороны Армении Вигеном Саркисяном заявил глава оборонного ведомства Греции Панос Камменос.

<Армянский коллега проинформировал меня о ситуации вокруг карабахского конфликта. Наше желание найти скорейшее решение конфликта мирным путем и на основе международных норм. Наши соседи должны понять, что Армения и Греция желают жить в мире. Мы не жалеем для этого усилия, но всегда готовы защитить свои права и суверенитет>, - подчеркнул Камменос.

В свою очередь министр обороны Армении отметил, что воспользовавшись случаем, проинформировал греческого коллегу о последних развитиях в карабахском конфликте. <Мы еще раз подчеркнули приверженность урегулированию конфликта исключительно посредством мирных переговоров>,- заключил Саркисян.