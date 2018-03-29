Четверг, 29 Марта 2018 19:30

АрмИнфо. Межгосударственная финансово-промышленная группа <Оборонительные системы> представила на второй Международной выставке вооружения и оборонных технологий комплекс радиоэлектронной борьбы с малоразмерными беспилотными аппаратами <Репелент>.

Как рассказал в беседе с корреспондентом АрмИнфо ведущий инженер компании из Москвы Андрей Трунов, комплекс предназначен для борьбы беспилотниками. < Комплекс обнаруживает беспилотники на подлете, на расстоянии 5-10 км. Автоматически анализирует сигнал, определяет что БПЛА, а затем включает установщик помех, тем самым выводя его из строя>, - сказал Трунов.

При этом он добавил, что Армения тоже участвует в программах по производству. Трунов также сообщил, что на выставке они впервые и

надеются получить интересные предложения. При этом он проинформировал, что у армянской стороны этой системы пока нет. <Армения обладает комплексами "Репеллент" иной модификации. У него немного другие задачи, на более дальние расстояния. Создаются помехи и БПЛА не может себя позиционировать. Канал управления тоже не передает, и он превращается во что-то летящее само по себе>, - уточнил российский инженер.

На у уточняющий вопрос, способен ли комплекс бороться с БПЛА иностранного производства, как это было к примеру в ходе апрельской войны 2016 года, когда Азербайджан использовал израильские ударные беспилотники, Тррунов отметил, что система предназначена для борьбы именно с беспилотниками такого класса.

Межгосударственная финансово-промышленная группа (МФПГ) "Оборонительные системы", была создана в 2000 году межправительственным соглашением между Россией и Белоруссией. МФПГ "Оборонительные системы" - единственная на сегодняшний день в СНГ вертикально- интегрированная структура, обеспечивающая кооперацию 24 российских и трех белорусских профильных предприятий, занимающихся модернизацией систем ПВО. Основным направлением деятельности МФПГ является модернизация самого распространенного в мире зенитного ракетного комплекса советского производства - С-125 "Печора". Головное предприятие и центральная компания МФПГ - ОАО <Оборонительные системы> - основное общество научно­производственного объединения холдингового типа, которое контролирует крупные пакеты акций головных предприятий кооперации - ОАО <НПО <Московский радиотехнический завод>, ОАО <КБ <Кунцево>.

<Оборонительные системы> - многопрофильная компания, у которой разработка и производство систем ПВО является одним из направлений деятельности. Компания также выпускает оптико- электронную станцию кругового обзора <Феникс>, территориальные автоматизированные системы, современные радиолокационные станции и другую высокотехнологичную продукцию. Отметим, что в Ереване выставочном комплексе <ЕреванЭкспо> начала свою работу вторая Международная выставка вооружения и оборонных технологий .

Организаторами выставки выступают Министерство обороны Республики Армения, Закрытое акционерное общество <Ереванский завод математических машин> (ЗАО <ЕрЗММ>) и Закрытое акционерное общество <Объединение выставочных компаний <БИЗОН> (ЗАО <ОВК <БИЗОН>). Свою продукцию на выставке продемонстрируют более 30 компаний из 14 стран, в числе которых Россия, Польша, Болгария, Германия, Италия, Казахстан, Индия, Китай, а также представители армянских компаний.