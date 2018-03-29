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АрмИнфо. Индийская компания Larsen&Toubro (L&T) представила на второй Международной выставке вооружения и оборонных технологий свою продукцию.
Как заявил представитель компании в беседе с корреспондентом АрмИнфо, L&T впервые участвует в оружейной выставке в Ереване.
, - сказал представитель L&T. Он также проинформировал, что их компания производит широкий спектр продукции , в том числе и ракетные установки и многое д. По его словам, у L&T 7 заводов, на которых работают более 3 тысяч сотрудников, а оборот составляет порядка 17 млрд долларов.
Отметим, что в Ереване выставочном комплексе <ЕреванЭкспо> начала свою работу вторая Международная выставка вооружения и оборонных
технологий .
Организаторами выставки выступают Министерство обороны Республики Армения, Закрытое акционерное общество <Ереванский завод математических машин> (ЗАО <ЕрЗММ>) и Закрытое акционерное общество <Объединение выставочных компаний <БИЗОН> (ЗАО <ОВК <БИЗОН>). Свою продукцию на выставке продемонстрируют более 30 производителей из 14 стран, в числе которых Россия, Польша, Болгария, Германия, Италия, Казахстан, Индия, Китай, а также представители армянских компаний.
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|Beeline компенсирует своим абонентам потерянные в результате мошенничества средства
|Глава Следственного комитета встретился с послом России в Армении
|Корюн Нагапетян и Петр Свитальский обсудили вопросы ратификации Соглашения о всеобъемлющем и расширенном партнерстве Армения-ЕС
|Виген Саркисян: Армения поддерживает Грецию по вопросу освобождения двух греческих военнослужащих, задержанных в Турции
|Министр обороны Греции: Действия Эрдогана отдаляют Турцию от европейских ценностей
|Глава государственного комитета по водному хозяйству Армении и посол Франции обсудили перспективы армяно-французского сотрудничества
|Министр обороны: Армения и Греция из года в год расширяют сотрудничество в оборонной сфере
|Начальник Уголовно-исправительного управления Минюста Армении представил президенту программу преобразований в системе
|Камменос: Греция выступает за скорейшее урегулирование карабахского конфликта мирным путем
|МФПГ <Оборонительные системы> представила на
|Индийская компания Larsen&Toubro представила свою продукцию на
|Посол Армении и председатель Комитета по иностранным делам Сейма Литвы обсудили вопросы ратификации Соглашения Армения-ЕС
|В Армении зафиксированы случаи кори
|Виген Саркисян: ВПК Армении должен быть нацелен не только на обеспечение нужд республики, но и на экспорт военной продукции
|В Ереване открылась Вторая международная выставка вооружения и оборонных технологий "АрмАйТек-2018"
|В Армавирской области Армении появится новый центр информационных технологий
|29-30 сентября в Армении будет отмечаться День Еревана
|Состояние двух раненных в результате взрыва мины в арцахском Мартакерте тяжелое
|Правительство Армении на заседании одобрило проект законодательных поправок, которыми регулируются вопросы, связанные с досрочным освобождением заключенных
|Билет на финал Лиги Чемпионов УЕФА в рамках акции Конверс Банка
|Бако Саакян: Арцах не против возвращения азербайджанских беженцев, если они признают его юрисдикцию
|Баку открещивается: О факте задержания и высылки гражданки Эстонии армянского происхождения ничего не известно
|Рособоронэкспорт представит новейшее вооружение и средства обеспечения безопасности на выставке ArmHiTec 2018
|30 марта в Армении ожидаются сильнейшие дожди и грозы
|Давид Бабаян: Три сотрудника HALO Trust погибли в Нагорном Карабахе во время работ по разминированию
|Армения и Италия подписали план оборонного сотрудничества на 2018 год
|Ереван и Рим подчеркнули необходимость использования в полной мере потенциала, существующего между двумя странами
|Роухани: Карабахский конфликт должен быть разрешен политическим путем и усилиями Армении и Азербайджана
|Армения и Индия продолжат сотрудничество в оборонной сфере
|Инициатива Китая "Один пояс, один путь" может оказать содействие миру и процветанию на Южном Кавказе
|Посольство США: Устойчивый уровень финансирования помощи для Армении сохранится
|Эдвард Налбандян оставил запись в книге соболезнований, открытой в Посольстве России в связи с трагедией в Кемерово
|Элсети предупреждают об отключениях
|Госминистр: Арцах имеет большой потенциал для экспорта мяса
|Банк ВТБ (Армения) и Visa объявили победителей акции #когдамечтысбываются
|Министр образования и науки Армении принял участие в международной конференции "25 лет новой эры Объединенного института ядерных исследований"
|Серж Саргсян: Любой реалистичный научный проект получит необходимое финансирование
|Член городского совета Таллинна выслана из Баку из-за армянского происхождения
|Арсен Амбарцумян: Мы с уважением отнесемся к любому кандидату Республиканской партии, выдвинутому на должность премьер-министра
|Представитель Верховного органа АРФД: Выдвигая молодые кадры в Верховный орган, мы готовим себе достойную смену в руководстве партии
|Спикер парламента Армении с Председателем Палаты представителей Кипра обсудили перспективы сотрудничества
|Налбандян высоко оценил последовательные усилия Франка Энгеля в развитии отношений между Ереваном и Брюсселем
|ACBA-Credit Agricole Bank запускает процесс цифровой трансформации в рамках сотрудничества с международной компанией SAP
|С 3 апреля текущего года граждане Армении заявки для получения Шенгенской визы через посольство Германии должны будут представлять в центр "ВизаМетрик"
|При выявлении опасных для жизни болезней граждане Армении могут потребовать досрочного возврата средств с накопительного пенсионного счета
|В связи с трагедией в Кемерово, в Посольстве России в Армении открыта книга соболезнований
|В Армении планируется создание научных кластеров
|В Армении работают в направлении создания систем, позволяющих поражать огневые точки посредством дистанционного управления
|Замминистра обороны: Поставки по первому оружейному кредиту с Россией полностью завершены
|Замглавы МО: По вопросу приобретения вооружения Армения в первую очередь будет руководствоваться собственными интересами
|Президент РА: Армения заинтересована в укреплении и развитии отношений с Люксембургом во всех сферах
|Электросети Армении предупреждают об отключениях 28-го марта
|Баку отреагировал на заявление Налбандяна и обвинил Армению в сознательной имитации переговоров
|Израильский дипломат: Мирное урегулирование карабахского конфликта желательно для всех
|Инженеры 102-ой РВБ в Армении готовят полигоны Камхуд и Алагяз к командно- штабным учениям
|Гендиректор Beeline выступил с лекцией для учеников PR-школы
|В Ереване будет открыто Почетное консульство Люксембурга
|С 29 по 30 марта в Армении ожидаются дожди и грозы
|Ассельборн: Люксембург, как и все страны ЕС, содействует посредническим усилиям МГ ОБСЕ по Нагорному Карабаху
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