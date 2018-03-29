Четверг, 29 Марта 2018 19:22

АрмИнфо. Индийская компания Larsen&Toubro (L&T) представила на второй Международной выставке вооружения и оборонных технологий свою продукцию.

Как заявил представитель компании в беседе с корреспондентом АрмИнфо, L&T впервые участвует в оружейной выставке в Ереване.

, - сказал представитель L&T. Он также проинформировал, что их компания производит широкий спектр продукции , в том числе и ракетные установки и многое д. По его словам, у L&T 7 заводов, на которых работают более 3 тысяч сотрудников, а оборот составляет порядка 17 млрд долларов.

Отметим, что в Ереване выставочном комплексе <ЕреванЭкспо> начала свою работу вторая Международная выставка вооружения и оборонных

технологий .

Организаторами выставки выступают Министерство обороны Республики Армения, Закрытое акционерное общество <Ереванский завод математических машин> (ЗАО <ЕрЗММ>) и Закрытое акционерное общество <Объединение выставочных компаний <БИЗОН> (ЗАО <ОВК <БИЗОН>). Свою продукцию на выставке продемонстрируют более 30 производителей из 14 стран, в числе которых Россия, Польша, Болгария, Германия, Италия, Казахстан, Индия, Китай, а также представители армянских компаний.