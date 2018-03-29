Четверг, 29 Марта 2018 19:18

АрмИнфо. Посол Армении в Литве Тигран Мкртчян 28 марта встретился с председателем Комитета по иностранным делам Сейма Литвы Юозасом Бернатонисом.

Как сообщает пресс-служба МИД, в ходе встречи стороны обсудили вопросы повестки двухсторонних отношений и активизацию сотрудничества между парламентами двух стран.

Особое внимание было уделено процессу ратификации Всеобъемлющего и расширенного соглашения о партнерстве, подписанного между Арменией и ЕС, и процесс ратификации документа.

Председатель Комитета по иностранным делам Сейма заверил, что в ближайшее время документ будет представлен на ратификацию законодательным органам Литвы.