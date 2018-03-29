Четверг, 29 Марта 2018 19:05

АрмИнфо. В Армении с начала года зарегистрировано 13 случаев кори.

Как сообщает пресс-служба Минздрава, из заболевших 11 человек не были привиты вообще, а 2 не прошли полную вакцинацию. Семеро из заболевших - дети в возрасте 1-15 лет. Двое заболевших в возрасте 20-26 лет, и 4 в возрасте 40-44 лет.

Согласно информации, опубликованной Европейским региональным бюро ВОЗ, в Европе участились случаи заболевания корью. В 2017 году уровень заболеваемости корью в европейских странах увеличился в три раза. Эпидемия больше всего распространена в Румынии, Италии, Греции, Германии, Украине, Грузии и России.

В Республике Армения ситуация заболеваний корью и краснухой по-прежнему стабильна с 2007 по 2018, однако наличие непривитых или не полностью привитых граждан может способствовать началу эпидемии в стране.

Министерство здравоохранения Армении призывает всех непривитых граждан обратиться в местные поликлиники и осуществить необходимые прививки. Единственный безопасный и эффективный способ профилактики кори - это вакцинация.

Отметим, что в последнее в республике были выявлены также случае синего кашля, один случай был с летальным исходом. Подавляющая часть заболевших также не прошли полную вакцинацию.