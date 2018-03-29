Четверг, 29 Марта 2018 17:38

АрмИнфо. В Ереване с участием президента Серж Саргсян 29 марта открылась Вторая международная выставка вооружения и оборонных технологий "АрмАйТек-2018".

Выставка будет проходить 29-31 марта. На открытии выставки выступили министр обороны Виген Саргсян и заместитель генерального секретаря ОДКБ Валерий Семериков. "АрмАйТек-2018" преследует цель стать эффективной платформой диалога для военных, научных и деловых кругов стан-участниц. По заверению организаторов, на выставке развёрнуты павильоны как армянских, так и зарубежных организаций, в том числе из России, Индии, Германии, Италии, Франции, Китая и других стран. Президент Республики ознакомился как с достижениями армянских организаций в сфере вооружений и оборонных технологий, так и экспонатами зарубежных организаций. В рамках второй международной выставки "АрмАйТек-2018" намечается также научно- практическая программа, для участия в которой в Армению прибыли делегации из более чем 10 стран и делегация ОДКБ. Отметим, что Рособоронэкспорт представит новейшее вооружение и средства обеспечения безопасности на международной оружейной выставке ArmHiTec 2018. Компания АО "Рособоронэкспорт" (входит в Госкорпорацию Ростех) организует единую российскую экспозицию на международной выставке ArmHiTec 2018. На стенде спецэкспортера представители иностранных делегаций имеют возможность ознакомиться с более чем 200 образцами продукции военного назначения, предлагаемой Рособоронэкспортом. На стенде спецэкспортера будут демонстрироваться средства обеспечения безопасности: автономный комплекс идентификации личности, мобильный комплекс мониторинга обстановки, автономные посты видео- и тепловизионного наблюдения, а также другие новейшие разработки в области защиты инфраструктуры, особо важных объектов и борьбы с терроризмом и организованной преступностью.