Четверг, 29 Марта 2018 15:24

АрмИнфо. Правительство Армении на заседании 29 марта одобрило проект поправок в Уголовном кодексе и в пакете смежных законов, которыми регулируются вопросы, связанные с досрочным освобождением заключенных или смягчения срока наказания.

По словам министра юстиции РА Давида Арутюняна, поправки направлены на приведение действующего законодательства страны в соответствие с требованиями Конституции РА. Поскольку полномочия президента РА по досрочному освобождению или смягчению срока наказания изменились, то меняется и система решения данного вопроса. Отныне вопросами досрочного освобождения или смягчения срока наказания будет заниматься независимая комиссия. Меняются и концептуальные подходы к решению данного вопроса. В частности, предлагается внедрить еще две службы - уголовно- исправительную и службу пробации. При представлении заявления от осужденного обе службы в параллельном режиме и независимо друг от друга должны будут провести исследования на предмет поведения заключенного, оценить риски совершения им повторных преступлений в будущем. В случае, если обе службы выдают положительное заключение, вопрос переводится в суд. При наличии отрицательного заключения от одной из служб, заключенный получит право потребовать рассмотрения вопроса в суде. А при отрицательных заключениях от обеих структур, заключенный в судебном порядке получит возможность оспорить данные решения.