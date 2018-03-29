Четверг, 29 Марта 2018 14:35

АрмИнфо. Конверс Банк, в рамках акции "Встреча с чемпионами", предлагает держателям своих карт MasterСard и Maestro совершать безналичные транзакции и получить возможность просмотра финального матча Лиги чемпионов УЕФА на Олимпийском стадионе Киева. Как сообщили АрмИнфо в пресс-службе Банка, акция "Встреча с чемпионами" стартовала 26 марта и завершится 10 мая.

"Акция проводится с целью поощрения безналичных транзакций по картам MasterCard и Maestro Конверс Банка. Возможностями, предлагаемыми акцией, могут воспользоваться те держатели карт, которые в период ее действия совершат не меньше 25-и безналичных транзакций на общую сумму как минимум в размере 400 тыс. драмов или в валютном эквиваленте. По окончании акции, посредством лотереи, между картодержателями будет разыгран 1 билет (на две персоны) для поездки в Киев на финал Лиги Чемпионов УЕФА. Еще 9 держателей карт, совершивших транзакции на наибольшую сумму и в наибольшем количестве, получат денежные призы", - отмечается в сообщении Банка.

С подробной информацией об акции можно ознакомиться по следующей ссылке:http://benefits.conversebank.am/hy/current-promotions/item/2018/03/14/uefa/

По данным аналитического обзора "Армянские банки в карточном бизнесе" №16, подготовленного ИК АрмИнфо, Конверс Банк как по общему числу активных карт, так и по числу Visa и MasterCard входит в TOP-5. К 1 октября 2017 года банк нарастил общее число активных карт на 35,1% - до 183,8 тыс. шт. В общем числе активных карт банка на долю Visa приходится 28,2%, а MasterCard - 12,5% (22,9 тыс. шт. с годовым ростом на 44,4%). Объем пластиковых транзакций Конверс Банк нарастил за 9 месяцев 2017г на 62% годовых до 239.1 млрд драмов, заняв по этому показателю 1-ую позицию. У Банка на 1 октября 2017г насчитывается 104 банкомата и 753 собственных POS-терминала. Конверс Банк выпускает и обслуживает наравне с локальными картами ArCa также Visa и MasterCard.

Напомним, что Конверс Банк функционирует на армянском рынке с сентября 1996 года. Акционерами Банка выступают Advanced Global Investments LLc (рук-ль Эдуардо Эрнекян) - 80,94%, Компания HayPost Trust Management B.V. - 14,06%, Кафедральный собор Первопристольного Эчмиадзина - 5%. Филиальная сеть Банка насчитывает 34 подразделения, из коих 13 расположены в Ереване, 20 - в областях Армении и 1 - в НКР.