Четверг, 29 Марта 2018 12:59

АрмИнфо.Азербайджанские беженцы могут возвратиться в Арцах, если признают его юрисдикцию. Об этом в интервью Mirror Spectator заявил президент Арцаха Бако Саакян.

При этом Саакян заметил, что, когда международное сообщество обсуждает вопрос об азербайджанских беженцах, не должно забывать и об армянских. Касаясь процесса карабахского урегулирования, он высоко оценил усилия Минских посредников в мирных переговорах. "Мы осознаем, что международное сообщество в лице Минской группы ОБСЕ заинтересовано в решении этой сложной проблемы",- заявил Саакян, при этом добавив, что усилий одной только Минской группы недостаточно. Арцахский лидер подчеркнул, что неконструктивная, радикальная, милитаристская политика Баку лишь препятствует достижению договоренностей в ходе переговоров. Саакян вновь подчеркнул, что для окончательного урегулирования конфликта необходимо привлечение Степанакерта за стол переговоров. "Арцах делает все возможное для возвращения этого формата переговоров",- заметил он.