Четверг, 29 Марта 2018 12:26

АрмИнфо. В МИД Азербайджана не в курсе скандального инцидента с депортацией из Баку гражданки Эстонии армянского происхождения.

B пресс-службе МИД Азербайджана на запрос агентства Turan сообщили, что им не известно о факте задержания и высылки гражданки Эстонии. <Напомним, что уже несколько лет власти Азербайджана строго ограничивают посещение страны лицами армянской национальности. Без получения предварительного согласия властей, сделать это невозможно>, - говорится в заявлении.

Отметим, что гражданка Эстонии, советник председателя городского совета Таллинна Карина Оганесян, которая в составе эстонской делегации прилетела в Баку для участия в международной конференции педагогов, была выдворена из Азербайджана из-за ее армянского происхождения. Посол Армении в Эстонии Тигран Мкртчян в этой связи на своей странице Facebook представил подробности инцидента и дал оценку действиям Баку. Так, Мкртчян написал, что 23 марта гражданка Эстонии, советник председателя городского совета Таллинна Карина Оганесян в составе эстонской делегации прилетела в Баку для участия в международной конференции педагогов. "Оганесян официально получила электронную визу и в составе делегации отправилась в Баку. Однако, по прибытию в аэропорт, азербайджанские власти "заметили упущение" - ее армянское происхождение и не позволили въезд в страну. После 12 часового удержания в специальной зоне, ее отправили обратно в Эстонию. Данное поведение в очередной раз демонстрирует нетолерантную, расистскую сущность властей Азербайджана. Пропитанный армянофобией Баку в очередной раз проявляет цинизм к чуждым для него европейским ценностям", - написал посол Армении. При этом армянский дипломат выразил надежду на то, что эстонская сторона сделает выводы и адекватно ответит на этот инцидент, защищая интересы своих граждан. По его убеждению, европейские институты также не должны оставаться равнодушными к данному инциденту, так как Эстония является членом ЕС. . Отметим, что это не первый случай, когда гражданам иного государства армянского происхождения отказывается во въезде в Азербайджан.