Четверг, 29 Марта 2018 12:23

АрмИнфо.Рособоронэкспорт представит новейшее вооружение и средства обеспечения безопасности на международной оружейной выставке ArmHiTec 2018, которая проходит с 29 по 31 марта в выставочном комплексе "ЕреванЭкспо" в Ереване.

Как сообщили АрмИнфо в пресс-службе копании, АО "Рособоронэкспорт" (входит в Госкорпорацию Ростех) организует единую российскую экспозицию на международной выставке ArmHiTec 2018. Главой официальной российской делегации назначен заместитель директора ФСВТС России Владимир Дрожжов, объединенную делегацию Госкорпорации Ростех и Рособоронэкспорта на выставке возглавляет заместитель начальника Департамента маркетинговой деятельности спецэкспортера Владимир Гончаров.

"Рособоронэкспорт традиционно уделяет повышенное внимание оборонным выставкам на территории стран СНГ. Они дают компании отличную возможность представить лучшие образцы современного российского вооружения на рынках, хорошо знакомых с историей и традициями нашего оружейного дела, показать высокий уровень технологического развития нашей страны. По опыту прошлой ArmHiTec, ее обширная деловая программа способствует укреплению военно-технического сотрудничества и добрососедских отношений России и Армении", - сообщил Владимир Гончаров.

На стенде спецэкспортера представители иностранных делегаций имеют возможность ознакомиться с более чем 200 образцами продукции военного назначения, предлагаемой Рособоронэкспортом. Наибольшим потенциалом из представленных образцов вооружения и военной техники для сухопутных войск пользуются бронетранспортер БТР-82А, боевая машина поддержки танков БМПТ, специальные бронированные автомобили ВПК-233136, автомобили семейства "Тайфун-К", противотанковые комплексы "Хризантема-С" и "Метис-М1", а также стрелковое оружие - автоматы Калашникова "сотой" серии и пулемет "Печенег".

Рособоронэкспорт также представит информацию об авиационной и вертолетной технике, поставляемой компанией на экспорт. Среди экспонатов - сверхманевренные многоцелевые истребители Су-30МК и Су-35, военно-транспортный самолет Ил-76МД- 90А, учебно-боевой самолет Як-130, боевые вертолеты Ми-28НЭ и Ка-52, военно­транспортный вертолет Ми-171Ш и транспортно-боевой вертолет Ми-35М.

На стенде спецэкспортера будут демонстрироваться средства обеспечения безопасности: автономный комплекс идентификации личности, мобильный комплекс мониторинга обстановки, автономные посты видео- и тепловизионного наблюдения, а также другие новейшие разработки в области защиты инфраструктуры, особо важных объектов и борьбы с терроризмом и организованной преступностью.

АО <Рособоронэкспорт> - единственная в России государственная организация по экспорту/импорту всего спектра продукции, услуг и технологий военного и двойного назначения. Входит в Госкорпорацию Ростех. Рособоронэкспорт образован 4 ноября 2000 года и является одним из лидеров мирового рынка вооружений. На долю компании приходится более 85% экспорта российских вооружения и военной техники. Рособоронэкспорт взаимодействует с более чем 700 предприятиями и организациями оборонно-промышленного комплекса России. География военно-технического сотрудничества России - более 70 стран.

Госкорпорация Ростех - российская корпорация, созданная в 2007 г. для содействия разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции гражданского и военного назначения. В её состав входят более 700 организаций, из которых в настоящее время сформировано 11 холдинговых компаний в оборонно- промышленном комплексе и 3 - в гражданских отраслях промышленности, а также более 80 организаций прямого управления. В портфель Ростеха входят такие известные бренды, как АВТОВАЗ, КАМАЗ, Концерн Калашников, <Вертолёты России>, ВСМПО-АВИСМА, Уралвагонзавод и т. д. Организации Ростеха расположены на территории 60 субъектов РФ и поставляют продукцию на рынки более 70 стран. Консолидированная выручка Ростеха в 2016 году достигла 1 трлн. 266 млрд. рублей, консолидированная чистая прибыль - 88 млрд. рублей, а EBITDA - 268 млрд. рублей. Заработная плата в среднем по Корпорации в 2016 году составила 44 000 рублей. Согласно стратегии Ростеха, основной задачей Корпорации является обеспечение технологического преимущества России на высококонкурентных мировых рынках. Одной из ключевых задач Ростеха является внедрение нового технологического уклада и цифровизация российской экономики.